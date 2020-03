Dois casos na região do Porto testaram positivo ao Covid-19.

Confirmados primeiros casos de coronavírus em Portugal

Portugal confirmou esta segunda-feira, 2 de março, os primeiros casos positivos de infeção pelo coronavírus Covid-19. Trata-se de dois casos registados na região do Porto.



Segundo os jornais portugueses, um dos infetados com o novo coronavírus em Portugal é médico e trabalha no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa - um dos hospitais de segunda linha no combate ao Covid-19. O médico, de 60 anos, esteve no norte de Itália de férias. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto, desde domingo à tarde, refere a SIC Notícias.

Mais hospitais portugueses preparam-se para o coronavírus Esta sexta-feira foram divulgados os 10 hospitais que estarão preparados para uma segunda fase de resposta, além dos três da "primeira linha" de emergência e que já estão em alerta permanente desde janeiro.

O outro caso que deu resultado positivo na primeira análise é também um homem, de 33 anos, que esteve em Espanha, a trabalho. Encontra-se internado no Hospital de São João, também no Porto, com sintomas ligeiros Segundo a ministra, este segundo paciente espera ainda o resultado da contra-análise.

Esta noite o comboio internacional Sud Express foi parado no Entroncamento e uma passageira com sintomas retirada. E na Póvoa do Varzim há várias pessoas em quarentena voluntária, depois de o escritor Luís Sepúlveda, que participou no encontro literário Correntes d'Escritas, nessa cidade, este mês, ter sido diagnosticado e internado com o novo coronavírus.





