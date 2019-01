O Presidente da República ligou hoje, em direto, na estreia do programa de Cristina Ferreira, para desejar boa sorte à apresentadora.

Concorda com o telefonema de Marcelo a Cristina Ferreira?

O Presidente da República ligou hoje, em direto, na estreia do programa de Cristina Ferreira, para desejar boa sorte à apresentadora.





O Presidente da República já veio justificar a sua participação, através de um telefonema, em direto, na estreia do programa de Cristina Ferreira, hoje, na SIC. Marcelo Rebelo de Sousa disse que foi "de improviso", para "desejar boa sorte" a uma apresentadora com quem tem "uma relação de amizade". E justificou a iniciativa com o facto de já ter dado também uma entrevista a Manuel Luís Goucha, "na véspera do Natal", que durou "25 minutos", rejeitando igualmente estar a tomar partido na concorrência entre os programas de entretenimento da TVI e da SIC.

Marcelo lembra entrevista a Goucha e considera que "era o mínimo" ligar a Cristina Ferreira O Presidente da República enquadrou hoje, à Lusa, o seu telefonema para o novo programa de Cristina Ferreira, na SIC, considerando que "era o mínimo desejar-lhe boa sorte" depois de ter dado uma entrevista a Goucha, na TVI.

Mas a participação do Presidente da República num programa televisivo não deixou ninguém indiferente e já foi alvo de críticas nas redes sociais. E também de algumas piadas: no Twitter, um comentador ironizava que era natural que Marcelo ligasse para Cristina Ferreira, "porque sempre que há desastres ele tem de aparecer".