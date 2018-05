Um concerto com o tenor italiano Andrea Bocelli, na Basílica da Santíssima Trindade, encerra hoje a peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima, presidida pelo cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong.

Concerto de Andrea Bocelli encerra peregrinação ao Santuário de Fátima

No recital de ação de graças pelo Centenário das Aparições, às 16h (hora de Lisboa), o tenor, compositor e produtor far-se-á acompanhar pela pianista francesa Elisabeth Sombart e pela violinista ucraniana Anastasyia Petryshak, sob a já habitual direção musical de Carlo Bernini.

Entre o repertório está o “Ave de Fátima”, que será interpretado por uma convidada de Andrea Bocelli, a portuguesa Ana Moura, “naquele que será um dos momentos mais altos deste recital, especialmente voltado para a interpretação de música sacra”, informa o santuário.

“A essência deste concerto será fundamentalmente uma oração para a qual convido todos os que puderem estar presentes”, disse Andrea Bocelli, num vídeo enviado à sala de imprensa do santuário.

Presidente da República diz que Fátima é "universal"

Fátima "é universal para os católicos, mas é universal para aqueles que não são católicos, é um sinal de paz, de encontro e de ecumenismo, isso é muito importante para Portugal", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa após as cerimónias religiosas, onde esteve acompanhado da chefe de Estado da Cróacia, Kolinda Grabar-Kitarovic.



"Foi muito impressionante aquilo que pudemos ver, a senhora Presidente da Croácia e eu próprio, porque era realmente um momento especial, que é sempre a véspera de dia 13 e calhou num fim de semana”, adiantou Marcelo Rebelo de Sousa, admitindo que estava mo recinto do santuário “muito mais gente do que é habitual, muito mais diversa em termos de origens, mais peregrinações inesperadas, por exemplo da Índia, o que não é muito vulgar, e de países latino-americanos mais do que é costume”.

O Presidente da República destacou, por outro lado, “uma participação, que é nova”, a de o principal celebrante ser o cardeal de Hong Kong, “ou seja, a presença da China”.

“Nesse sentido, Fátima é universal, não há dúvida”, acrescentou.

A peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima, que termina hoje, é presidida pelo cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong.

A peregrinação de 12 e 13 de maio, um ano após a visita do papa Francisco e a canonização de Francisco e Jacinta Marto, tem contudo como momento mais aguardado a missa, a bênção dos doentes e a "procissão do adeus", cerimónias que começam às 10:00 e que deverão encher de fiéis o recinto de oração, à semelhança da procissão das velas no sábado à noite.

As celebrações religiosas no santuário, naquela que é a primeira grande peregrinação do ano a Fátima, 101 anos depois dos acontecimentos na Cova da Iria, têm como tema “Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de Fátima”.

Segundo informação do santuário, cerca de 37 mil peregrinos deslocaram-se a pé para Fátima para a peregrinação, número que superou as expectativas.

Anunciaram-se ainda no santuário, para esta peregrinação, 148 grupos, com um total de nove mil peregrinos de 26 países.

