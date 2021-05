A atriz estava internada há duas semanas, no hospital Garcia de Orta, depois de ter sofrido uma hemorragia devido a um aneurisma cerebral.

Comunidade artística em choque com morte da atriz Maria João Abreu

A morte da atriz Maria João Abreu deixou em choque a comunidade artística em Portugal.

Apesar da artista se encontrar internada há duas semanas, no hospital Garcia de Orta, em Almada, com prognóstico reservado e em coma induzido, depois de ter sofrido duas intervenções cirúrgicas para estancar uma hemorragia causada pela rutura de um aneurisma cerebral, a notícia deixou colegas e amigos arrasados, que usaram as redes sociais para mostrarem a sua consternação.

A atriz Maria Henrique, que há alguns dias tinha deixado uma mensagem de força à colega, na sua página de Instagram - "Tens toda a gente contigo e por ti. Vamos lá, que tu és muito forte!", escreveu a 4 de maio - partilhou uma foto de Maria João Abreu, esta tarde, apenas acompanhada da palavra, 'Não'.

O ator Diogo Infante destacou "a talentosa e multifacetada" atriz, acrescentando que "nada nos prepara para uma perda destas, súbita, injusta e precoce". "A toda a família um forte abraço de coragem. À Maria João, o nosso eterno obrigado por tudo o que nos deu", escreveu na sua página de Instagram.



Também a atriz Sofia Arruda manifestou tristeza com a notícia, deixando uma homenagem na sua página de Instagram. "Não há palavras para esta partida tão prematura. Vou amar-te sempre. Vamos amar-te sempre".





"Acreditei até à última! Profundamente triste e sem palavras. Era a Maria João Abreu. E isso diz tudo. Que outros sigam o teu exemplo", escreveu, na mesma rede social, a também atriz Sofia Grilo.

O mesmo sentimento é partilhado pelo ator José Carlos Pereira, na sua páguna de Instagram: "Não quero acreditar... minha querida João. Não posso aceitar. Que tristeza imensa".



Choque e incredulidade têm marcado as reações de quem trabalhou ou apenas se cruzou com a atriz, num dado momento.

"Há coisas que não se entendem. Esta é uma delas! Que continues a ser uma luz bonita como sempre foste. Nunca tive o privilégio de trabalharmos juntas... assim não aconteceu! Paz no teu descanso", escreveu a atriz Fernanda Serrano, na sua página de Instagram.

O ator Fernando Luís, com quem Maria João Abreu contracenou na série 'Médico de Família', no famoso papel de Lucinda, também reagiu à morte da colega.

A apresentadora, Teresa Guilherme, foi outra das personalidades que reagiu com tristeza à partida da atriz.



Como escreveu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na nota de pesar pela morte da atriz, além da carreira de sucesso e de longos anos no teatro e, sobretudo, na televisão, Maria João Abreu "representava para muitos portugueses a familiaridade de quem está connosco porque se parece connosco".

Marcelo reage "comovido" à notícia da morte da atriz Maria João Abreu Presidente da República enaltece carreira da atriz, figura que "representava para muitos portugueses a familiaridade de quem está connosco porque se parece connosco".

Por isso, têm sido também muitos, e de outros quadrantes da cultura, os que fizeram questão de prestar uma última homenagem à atriz, recordando momentos que confirmaram esse sentimento.

"Que notícia devastadora. Estive poucas vezes com a Maria João, mas deu para perceber que era tão divertida e adorável como toda a gente imaginava que ela era. Grande abraço para a família e os amigos. Um crime, perdê-la tão cedo", escreveu Nuno Markl.

"A minha João partiu"

O ex-marido de Maria João Abreu, o ator José Raposo, e com quem teve dois filhos, e o atual marido, João Soares apoiaram-se mutuamente, durante as últimas semanas da atriz, que foram passadas no hospital, onde acabou por falecer.

João Soares, companheiro à data da artista, deixou uma longa mensagem de despedida à mulher.

"Infelizmente, todo o meu amor por ela, todo o amor da família e todo o amor dos amigos não foi suficiente para impedir que esta viagem se iniciasse (...) Para onde vai, vai fazer aquilo que sempre fez: cuidar! Agora pode fazê-lo sempre. A todos. O meu Anjo ganhou asas. A minha João partiu."















