O Governo tinha recomendado que esses cidadãos se deslocassem às urnas, entre as 18h e as 19h. Embora esta hora não fosse obrigatória, nem exclusiva para pessoas em isolamento, a recomendação das autoridades foi seguida pelos eleitores portugueses.

Legislativas

Como Portugal se preparou para receber os eleitores em isolamento

Os membros das mesas das assembleias de voto equiparam-se a rigor para cumprir as medidas sanitárias e receber, em segurança, os votos dos eleitores em isolamento por estarem infetados com o vírus SARS-CoV-2 ou por terem tido um contacto de risco.

"Apesar de estarmos isolados, acho que é um direito cívico", afirmou um eleitor de Massamá, Sintra, à CNN Portugal. Mesmo quem usou a hora por lhe ser mais conveniente e não por estar isolado disse à mesma estação televisiva não sentir qualquer receio em votar à mesma hora que pessoas potencialmente infetadas. desde que mantidas as regras de segurança e o distanciamento físico.

As assembleias de voto para as eleições legislativas abriram às 08h de hoje em Portugal e encerraram às 19h.

Para as eleições legislativas hoje estavam inscritos 10.820.337 eleitores, mais 9.808 do que nas anteriores legislativas, em 2019. Os números da abstenção avançados até agora indicam que terá havido mais gente a votar do que nesse último ano.

Em 2019, a taxa de abstenção atingiu o recorde de 51,43%, comparando com os 8,3% nas eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975, ou os 16,4% das primeiras legislativas, em 1976, segundo os dados compilados pela Agência Lusa.



No total, são eleitos 230 deputados à Assembleia da República, de onde sairá o XXIII Governo Constitucional. Entre esses 230 deputados, quatro são eleitos pelos círculos da emigração - Europa e Fora da Europa.

A legislatura atual, que terminaria apenas em 2023, foi interrompida depois do 'chumbo' do Orçamento do Estado para 2022 ter gerado uma crise política que levou à dissolução do parlamento e à convocação de eleições antecipadas.

