Há 80 anos, em plena II Guerra Mundial, Portugal estava em clima de tensão económica com a Inglaterra. Havia muito em jogo. Num acordo secreto, Portugal financiou o esforço de guerra alemão. Aparentemente, só os americanos não sabiam.

Como Portugal financiou o esforço de guerra nazi

Luís Pedro Cabral Há 80 anos, em plena II Guerra Mundial, Portugal estava em clima de tensão económica com a Inglaterra. Havia muito em jogo: a manutenção da neutralidade, a cedência das bases nos Açores, o acordo do volfrâmio, a importação de bens essenciais. Salazar escondeu o acordo das bases açorianas dos alemães e escondeu o acordo do volfrâmio dos ingleses. Mas conseguiu comprar seis navios alemães para a marinha mercante portuguesa. Num acordo secreto, Portugal financiou o esforço de guerra alemão. Aparentemente, só os americanos não sabiam.

Em 1943, o curso da II Guerra Mundial inverteu. Com o envolvimento dos Estados Unidos da América e da antiga União Soviética, os acontecimentos desta segunda fase do conflito mais sangrento da história da Humanidade, foram decisivos para o desfecho da guerra, ainda num horizonte distante. Foi em 1943, por negra ironia dos tempos, que as tropas soviéticas libertaram Kiev, capital da Ucrânia.

Neste ano, houve duas tentativas de assassinato de Adolf Hitler, condenadas ao fracasso. Neste ano, começaria a ser planeada a mais arrojada das inúmeras tentativas para assassinar o Führer, que ficaria conhecida por Operação Valquíria. Foi em 1943 que se deu a revolta no gueto de Varsóvia, que as forças do Eixo retiraram da Tunísia, que as tropas aliadas infligiram pesadas derrotas aos alemães no Norte de África, que os Aliados tomaram a Sicília, precipitando a capitulação do braço transalpino do Eixo.

Com a tomada da Sicília – perceberam os italianos e percebeu o seu rei, Vitor Emanuel III – tinha chegado ao fim o regime de Benito Mussolini, velho amigo e aliado férreo de Hitler, desde que este chegara ao poder, em 1933. Por ordem do rei, Il Duce foi deposto e preso, tendo sido nomeado um governo provisório de Itália, liderado pelo marechal Pietro Badoglio.

O rei tinha nomeado para o governo provisório de Itália alguém que desde o início se opusera à aliança entre Mussolini e Hitler. Itália preparava o terreno e o interlocutor melhor posicionado para negociar com os Aliados a sua rendição, com demasiados factores internos e externos para que naquele momento fosse verdadeiramente incondicional. Hitler não ficaria de braços cruzados, permitindo que um aliado se colocasse na posição de um inimigo. Formalmente, foi o que aconteceu.

Os termos da rendição italiana aos Aliados, tinham desde logo um trunfo estratégico: Itália abriu as suas fronteiras à entrada das forças aliadas, perdendo o Eixo o seu controlo. Não passou muito tempo para que o Führer lançasse uma ofensiva para inverter a posição de Itália no conflito. Nunca a expressão foi tão adequada: para que reentrasse nos eixos.

O Estado Novo geriu a neutralidade como uma velha raposa imperialista.

Adolf Hitler gizou um plano grandioso para tomar Itália. Nome de código: "Operação Axis". As tropas alemãs tomaram Roma sem grande dificuldade, ocupando a capital italiana por 270 dias, razão pela qual a família real e o governo provisório de Badoglio se tivesse mudado de armas e bagagens para o sul de Itália, para a cidade de Brindisi, longe das forças alemãs e às portas do oriente.

A Itália estava dividida. Uma força especial alemã tinha libertado Benito Mussolini do cativeiro, devolvendo-lhe o poder no norte, onde se tinha formado governo. De um lado, um governo legitimado pelo rei e pelos Aliados. Do outro, o governo fascista de Mussolini e a sua intrépida massa colaboracionista, como uma marioneta sustentada pela máquina nazi.

Adolf Hitler e Benito Mussolini durante um desfile militar. Foto: DR

Só em Junho de 1944 é que os Aliados conseguiram tomar o controlo da capital italiana. O controlo do país, porém, não era absoluto. Seria apenas em Maio de 1945, a pouco mais de três meses do fim do conflito, alemães e italianos apaniguados do regime nazi baixaram as armas, para acordar os termos da sua rendição. Esta, sim, incondicional. A II Guerra Mundial aproximava-se do seu capítulo final. 1943 foi um ano absolutamente decisivo no desfecho da guerra, em que as relações de força se alteram e o pendor de vitória inclina para os Aliados.

A dado momento, era a Alemanha nazi o maior importador de Portugal

Portugal, lá ao fundo, vivia num estranho oásis de crescimento económico, em contraciclo com todos os países beligerantes, empenhados no esforço de guerra. As exportações portuguesas, a começar pelas relações comerciais com a Grã-Bretanha, aumentavam exponencialmente. Portugal tanto exportava para os Aliados, como para a Alemanha Nazi. É um facto que Oliveira Salazar era um grande apreciador de Mussolini, menos de Franco, ainda menos de Hitler.

Em matéria de negócio, Portugal não fazia esse tipo de distinções. No imenso mar da neutralidade, a economia portuguesa navegou à bolina, fazendo negócio com uns e outros. A dado momento, era a Alemanha nazi o maior importador de Portugal, desde a insuspeita sardinha em lata a algo que valia ouro para a máquina de guerra alemã: o volfrâmio.

Com o mundo em guerra, Portugal atingiu superavit nas veias comerciais da neutralidade. O ano de 1943, aliás, foi um último em que Portugal teve um saldo comercial positivo. Até à presente data, tal não voltou a acontecer. Foram muitas as fortunas emergentes do negócio do volfrâmio, assim como muitos outros negócios que se foram oferecendo no decurso da II Guerra Mundial, na longa marcha da oferta e da procura.

Portugal exportava como nunca, mas estava muito limitada a importação de bens essenciais. Exactamente por esta razão, Portugal precisava urgentemente de navios para a sua marinha mercante. E foi assim que se forjou um acordo secreto com a Alemanha. Eis a história de como Portugal financiou o esforço de guerra nazi.

António de Oliveira Salazar era um grande apreciador de Mussolini, menos de Franco, ainda menos de Hitler. Foto: DR

Aliados a ver navios

No primeiro dia de Setembro de 1939, quando eclodiu a II Guerra Mundial, todos os navios da Alemanha que se encontravam em águas internacionais receberam instruções para rumar aos portos neutrais mais próximos. Para todos os efeitos, Portugal era um país neutral. A história do conflito demonstraria que essa neutralidade teve dias. E facções. O Estado Novo, tão novo, geriu a neutralidade como uma velha raposa imperialista, e executar uma dança de ventre diplomática entre o Eixo e os Aliados.

De acordo com a listagem do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, com data de 18 de Dezembro de 1939, atracaram em portos nacionais 21 navios alemães. Em Lisboa, apenas um navio procurou refúgio. Nos Açores, quatro ficaram em Ponta Delgada, dois na Horta. Na Índia, três no porto de Mormugão. Em Moçambique, cinco. Em Angola, outros cinco. E um último, em Macau.

Alguns desses navios alemães ancorados em portos nacionais resolveriam muitos dos problemas que afectavam a marinha mercante portuguesa, incapaz de importar bens essenciais, impedida de contratar fretes para esse efeito, assim como de estabelecer tratados de comércio e navegação, sempre na dependência do beneplácito das forças beligerantes.

Em matéria de importação de bens, Portugal estava de mãos atadas, como um prisioneiro neutral de guerra. Por outro lado, durante os anos do conflito, as exportações portugueses nunca encontraram condições tão favoráveis.

Embora o governo português tenha sempre demonstrado tendência de favorecimento para a Aliança, nunca descurou as relações com a Alemanha, que traziam frescas reminiscências da guerra civil de Espanha (1936-1939), mesmo que a Alemanha ao longo da guerra não tivesse hesitado em afundar embarcações portuguesas, num total de dez, como demonstração de força e factor de pressão, entre outras coisas, para o acordo do volfrâmio.

É em 1943, período de grande tensão nas relações económicas de Portugal com a Inglaterra, que o regime de Salazar renegoceia o tratado de volfrâmio com a Alemanha, assinado a 4 de Março desse ano, obtendo contrapartidas fundamentais, como o livre trânsito da frota pesqueira e um acordo de navegação para a marinha mercante nacional. Ainda a satisfação de uma pretensão antiga, tão antiga quanto a guerra: a compra de navios alemães. "A bem da nação", como é tantas vezes mencionado em telegramas sobre o assunto.

O bem da nação, na ocasião, não estava em harmonia com os interesses aliados, que formalmente só tomaram conhecimento do acordo do volfrâmio com a Alemanha em Maio de 1943. Um interesse maior, porém, se sobrepunha. Estava prestes a ser concretizada a cedência das bases dos Açores à Inglaterra. Um ás de trunfo, que permitiu a Portugal menorizar as reacções britânicas, baixar os preços das importações que dependiam dos aliados, manter a neutralidade, e, pelo meio, obter o beneplácito inglês nas negociações tripartidas para a compra de seis vapores alemães: "Aller"; "Dortmund"; "Rufidgi", "Wameru"; "Wogogo" e "Louise Bornhofen".

Negociações difíceis, que se arrastavam há longo tempo. Os inimigos estavam de acordo na libertação de marinheiros ingleses prisioneiros, por troca do repatriamento das tripulações dos navios. Mas, num ponto fundamental, parecia não haver acordo possível.

Os ingleses exigiam que a verba total da aquisição dos navios à Alemanha ficasse "cativa" num banco português – neste caso, o Banco Espírito Santo -, até ao final do conflito. Os alemães queriam utilizar a divisa portuguesa na compra de bens em Portugal. Sobre este ponto, nenhum cedia.

Perante um nó impossível de desatar, a diplomacia portuguesa sugeriu aos alemães um acordo secreto, que documentação apreendida pelos americanos na embaixada alemã em Lisboa, em Agosto de 1945, havia de confirmar. Para todos os efeitos, os 187 mil contos (moeda antiga) da compra dos navios foi depositada e bloqueada no Banco Espírito Santo.

Em paralelo, o Ministério da Guerra português encomendou à AGEKA – fabricante de armas, em Berlim – uma quantidade substancial de armamento, no valor total aproximado de 564 mil contos. Como era comum, Portugal pagou um terço desse valor antecipadamente, por coincidência, cerca de 188 mil contos.

Nesse acordo secreto, que se concretizaria em 1944, os alemães assumiram o compromisso de não levantar o dinheiro congelado no Banco Espírito Santo, considerando-o pago pelo adiantamento na compra das armas. O governo português, por seu lado, não reclamaria o armamento, caso este não fosse entregue. Essa encomenda, nunca foi cumprida.

Curiosamente, só os americanos manifestaram surpresa neste acordo secreto.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

