Ousadia e cor marcaram a maioria dos looks das personalidades portuguesas nesta edição do evento. Veja a imagens e escolha o seu preferido.

Como as famosas foram vestidas para a ModaLisboa

Este fim de semana, a capital portuguesa acolheu mais uma edição da ModaLisboa e, como é habitual, além do desfile das novas propostas dos criadores nacionais, o evento também se fez dos looks aprimorados das figuras públicas portuguesas.

Em muitos casos, especialmente pensados para ocasião. Maria Cerqueira Gomes e Rita Pereira foram algumas das famosas que deram nas vistas.

A atriz usou um vestido cor de rosa, curto e decotado, da coleção primavera-verão que o estilista Gonçalo Peixoto mostrou nesta edição da ModaLisboa.

Apresentadora da TVI vestiu-se com ousadia punk

Verdadeiramente surpreendente foi a opção de Maria Cerqueira Gomes. A apresentadora da TVI apresentou-se com uma imagem de inspiração punk, vestindo um colete e uns calções pretos de pele e calçando umas botas do mesmo tom, estilo tropa, com atacadores usando uma mala, também preta, com tachas. Uma maquilhagem forte e o cabelo apanhado de lado, em ondas, completaram o visual, que teve o styling a cargo do modelo Luís Borges.

Maria Cerqueira Gomes usou o conjunto para assistir à apresentação da coleção de Luis Carvalho, que encerrou, no domingo, o calendário de desfiles da 53ª. edição da ModaLisboa e que contou com uma participação especial: Ana Moura cantou uma fado em plena passarelle.

Ao longo de diferentes eventos durante a ModaLisboa várias as figuras públicas que usaram modelos do criador, que recentemente se apresentou pela primeira vez na Semana da Moda de Paris, com o apoio do Portugal Fashion.

A apresentadora Silvia Alberto ou as atrizes Cláudia Vieira, Carolina Loureiro e Inês Castel-Branco foram algumas das figuras que usaram peças de Luís Carvalho.



Veja os looks e escolha o seu preferido.

