Comissão política do Bloco em reunião de emergência

Encontro realiza-se esta noite e avaliará o nome do substituto de Ricardo Robles como vereador lisboeta.

A comissão política do Bloco de Esquerda vai reunir-se esta noite para avaliar quem irá substituir Ricardo Robles como vereador na Câmara de Lisboa, depois da renúncia deste ao cargo na sequência da controvérsia acerca do seu prédio em Alfama para investimento imobiliário.

Na sexta-feira passada, aquele organismo concluíra, após reunião, que "a conduta do vereador Ricardo Robles em nada diminui a sua legitimidade na defesa das políticas públicas que tem proposto e continuará a propor".

Catarina Martins, responsável do partido, chegou mesmo a considerar como "falsas" as notícias que tinham sido divulgadas sobre o referido prédio adquirido por Robles em Alfama. Aliás, a comissão política só tinha uma próxima reunião marcada para 11 de setembro.

No entanto, depois da crítica tomada de posição pública por parte de alguns elementos da comissão política - como Luís Fazenda que, em declarações ao jornal i, afirmou: "Esta polémica surge à volta de circunstâncias que, no BE, condenamos e que levam à gentrificação", além de admitir que a divulgação do caso era suscetível de colocar o partido "numa situação mais adversa" - e com a demissão de Robles, o panorama alterou-se e foi tomada a decisão de uma reunião de emergência esta noite.

