Orçamento de Estado 2022

Comissão Política do BE vai propor voto contra se não houver "nova aproximação" do Governo

Lusa A Mesa Nacional do BE, órgão máximo do partido entre Convenções, reúne-se no domingo.

O BE afirmou hoje que “o Governo não realizou qualquer nova aproximação às nove propostas” do partido e que, a manter-se este quadro, a Comissão Política proporá à Mesa Nacional “a orientação de voto contra” o Orçamento do Estado.

“O Bloco de Esquerda comunicou ao Governo que, até à votação na generalidade, estará aberto à negociação”, refere fonte oficial do partido, após a reunião de hoje de manhã com o executivo.

A mesma fonte refere que “na reunião desta manhã, o Governo não realizou qualquer nova aproximação às nove propostas do Bloco de Esquerda” e que “a manter-se este quadro, a Comissão Política proporá à Mesa Nacional a orientação de voto contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022”.

