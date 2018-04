"Violação das regras por controlar a PT Portugal antes de obter autorização para concentração" é o argumento utilizado.

Comissão Europeia multa Altice em 125 milhões de euros

Uma multa no valor de 124,5 milhões de euros foi aplicada pela Comissão Europeia à Altice, multinacional de rede por cabo e telecomunicações com sede na Holanda, com o argumento de que violou as regras europeias ao "realizar a aquisição da operador portuguesa de telecomunicações PT Portugal antes da notificação ou autorização da Comissão".

Segundo Margrethe Vestager, comissária da área da Concorrência, "as empresas que atuam prematuramente e realizam concentrações antes da sua notificação ou autorização prejudicam o sistema de controlo das concentrações".

Vestager explicou que "este é o sistema que protege os consumidores europeus de eventuais concentrações que resultem em aumentos de preços ou na limitação da oferta".

Deste modo, "a coima aplicada pela Comissão à Altice reflete a gravidade da infração e pretende dissuadir outras empresas de violarem as regras da UE em matéria de controlo das concentrações".



