Comissão Europeia aprova 3 mil milhões de euros para salvar empresas portuguesas

Telma MIGUEL Setores do turismo, restauração e indústria e de lazer são candidatos às garantias.

A Comissão Europeia aprovou hoje as garantias de 3 mil milhões de euros criadas pelo governo português para apoio a pequenas e médias empresas (PME) e a empresas de média capitalização em dificuldades por causa da pandemia de Covid-19.

Trata-se de quatro medidas submetidas por Portugal ao abrigo do quadro temporário de medidas de auxílio aos Estados-membros, criado a 19 de março. Os quatro regimes de garantia destinam-se aos setores do turismo, restauração e atividades similares, indústria extrativa e transformadora e agências de viagens, organização de eventos e atividades similares.

De acordo com um comunicado da Comissão Europeia, os quatro regimes de garantia criados por Portugal para as PME e as empresas de média capitalização contribuirão para gerir o impacto económico do surto de coronavírus em Portugal. “As medidas são necessárias, adequadas e proporcionais para sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-membro”, refere o comunicado.

