Marisa Matias reiterou que o "mapa político à esquerda está a mudar, o BE está a sair reforçado".

“Com esta eleição cumprimos todos os objetivos que traçámos”, diz Marisa Matias

Marisa Matias reiterou que o "mapa político à esquerda está a mudar, o BE está a sair reforçado".

A primeira candidata do BE às europeias, Marisa Matias, afirmou hoje que os bloquistas cumpriram todos os objetivos traçados e que não foi o partido que contribuiu para a abstenção, reiterando que "o mapa político à esquerda está a mudar".

"Com esta eleição nós cumprimos todos os objetivos que traçámos porque há uma diferença em colocar números - que é uma falta de respeito por quem vota - e ter objetivos", afirmou.

E os objetivos era sairmos reforçados e sermos a terceira força política. Aqui estão e vamos responder às pessoas", disse Marisa Matias, numa declaração perante uma sala cheia no Teatro Thalia, o quartel-general do BE para esta noite eleitoral.

Questionada pelos jornalistas, Marisa Matias reiterou que o "mapa político à esquerda está a mudar, o BE está a sair reforçado".

"Trabalharemos para que saia ainda mais reforçado e é inegável que houve uma derrota da direita nestas eleições", acrescentou.

A cabeça de lista do BE foi perentória ao afirmar que "não foi o BE que contribui para a abstenção", uma vez que fez uma campanha a falar dos temas europeus.

Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.