Com dois novos casos são já 15 os infetados por coronavírus em Portugal

De acordo com o Público, foram registados mais dois casos positivos em Portugal. Falta ainda fazer a contra-análise, como mandam os procedimentos, para que se possa confirmar o resultado das primeiras análises.

Os pacientes estão no Hospital de São João, no Porto. Caso se venham a confirmar, número de casos no país subirá para 15. O Observador diz que se trata de duas mulheres, de 20 e 60 anos

