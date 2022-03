A atividade sísmica "continua acima do normal", garante o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA). Forças Armadas estão no terreno com plano em caso de catástrofe.

Alerta de atividade sísmica

Cinco sismos sentidos nas últimas horas em São Jorge. Forças armadas prontas a operar

Lusa A atividade sísmica "continua acima do normal", garante o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA). Forças Armadas estão no terreno com plano em caso de catástrofe.

"O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores informa que a atividade sísmica que se tem vindo a registar desde as 16:05 (hora local) do dia 19 de março na parte central da ilha de São Jorge, [...] num setor compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, continua acima do normal", adianta o CIVISA.

Num comunicado divulgado esta manhã de segunda-feira na sua página na Internet, para ponto da situação, o CIVISA adianta que, no total, "até ao momento foram identificados cerca de 207 sismos sentidos pela população" e que "desde as 22:00 do dia 27 de março às 10:00 do dia 28 de março foram sentidos cinco sismos".

De acordo com o CIVISA, o sismo mais energético ocorreu no dia 19 de março, às 18:41 locais (19:41 em Lisboa) e teve a magnitude de 3,3 na escala de Richter.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

Forças Armadas em prontidão

“Em caso de catástrofe, o que se pretende é que as pessoas se desloquem àquele ponto e possam receber uma primeira assistência”, sendo depois reencaminhadas para outras estruturas de acolhimento, disse o militar à agência Lusa.

Segundo adiantou, no concelho da Calheta, considerado mais seguro do que o das Velas, centro da crise que se iniciou em 19 de março, estão já instaladas as infraestruturas que permitem prestar apoio médico, assim como as tendas para o descanso de cerca de 100 pessoas e uma cozinha com capacidade para fornecer cerca de 300 refeições.

“Está montado e pronto a operar. Durante os próximos dias será reforçada a sua capacidade com viaturas e está a ser levantada a necessidade de projetarmos outras valências, nomeadamente, o reforço da área da saúde” com mais pessoal e módulos sanitários, referiu o major Romeiro.

4 Os meios das Forças Armadas para apoio à população de São Jorge, no âmbito da crise sismovulcânica na ilha. LUSA

De acordo com o militar, na quinta-feira deslocou-se à ilha de São Jorge um destacamento avançado do Comando Operacional dos Açores, que se reuniu com as entidades de Proteção Civil para identificar as capacidades e de que forma as Forças Armadas poderiam contribuir para alojamento temporário de eventuais sinistrados.

Com base nisso, foram projetados, no domingo, através do navio da Marinha “Setúbal”, cerca de 40 militares e todo o material para instalar um Ponto de Reunião e Irradiação de Desalojados (PRID), que “tem única e exclusivamente como objetivo ser uma zona de transição”.

“O objetivo claro é colocar meios no terreno para, em caso de necessidade, serem ativados. O importante é que os meios estejam disponíveis. Esperemos que não sejam usados”, sublinhou.

Composta por cerca de 40 militares do Regimento de Guarnição N.º 1 do Exército, a Operação GAIA de apoio das Forças Armadas à crise sísmica na ilha de São Jorge instalou um PRID, que está preparado para apoiar as entidades locais e regionais no “processamento dos cidadãos que deixaram as suas residências por questões de segurança e em resposta à determinação das autoridades regionais”, adiantou o Estado-Maior-General das Forças Armadas.





