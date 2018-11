Cientistas portugueses descobrem antibióticos derivados de açúcares contra 'antrax'

Um equipa de cientistas portugueses descobriu antibióticos derivados de açúcares que matam as bactérias do género "Bacillus", como a "Bacillus anthracis", bactéria que foi usada como arma biológica no pó branco de 'antrax' para envenenar cartas.

Cientistas portugueses descobriram antibióticos derivados de açúcares que matam as bactérias do género "Bacillus", como a "Bacillus anthracis", bactéria que foi usada como arma biológica no pó branco de 'antrax' para envenenar cartas. Os resultados da descoberta foram publicados esta semana na revista científica Nature Communications. Os investigadores pertencem à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

A equipa, que incluiu alunos de mestrado e doutoramento, descobriu novos compostos derivados de açúcares que matam as bactérias do género "Bacillus", ao destruírem a membrana da célula. Nestas condições, as bactérias "ficam sem resistência e morrem", sintetizou à Lusa Amélia Pilar Rauter, que lidera o Grupo de Química dos Glúcidos da Faculdade de Ciências de Lisboa.

A bactéria "Bacillus anthracis" está na origem da doença 'antrax', uma infeção que pode provocar lesões cutâneas, respiratórias ou intestinais potencialmente fatais. A mesma bactéria foi usada como arma biológica, ao entrar na composição do pó branco utilizado para envenenar cartas nos Estados Unidos, em 2001, causando a morte de cinco pessoas.

A investigação hoje divulgada contou com a participação de especialistas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e da empresa italiana Biofordrug, vocacionada para o desenvolvimento de medicamentos considerados inovadores, e com o apoio da Cipan - Companhia Industrial Produtora de Antibióticos.

