Ciberataque. TAP toma medidas para conter roubo de dados de clientes

Em causa pode estar o roubo de mais de 400 mil dados de clientes da transportadora aérea portuguesa.

A TAP reafirmou esta quinta-feira que está a tomar medidas de contenção para garantir a segurança da empresa e dos clientes após a divulgação de alegações de roubo de dados, por parte de um grupo de piratas informáticos.

Num comunicado, citado pela Lusa, a transportadora aérea portuguesa declarou que "foi vítima de um ciberataque, ato prontamente comunicado às autoridades competentes. Estão hoje a ser divulgadas alegações de um grupo organizado de crime informático de que terão sido roubados dados de clientes".

Segundo a CNN Portugal, um grupo de piratas informáticos, chamado Ragnar Locker, dá a entender que pode ter roubado mais de 400 mil dados de clientes da transportadora aérea portuguesa, numa mensagem publicada no seu blog na deepweb.

"Temos a certeza de que entre nossos leitores e seguidores pode haver quem consiga passar a mensagem à gestão da TAP que pelo leak de 'apenas' 400.000 dados pessoais de clientes a EasyJet enfrenta uma ação coletiva no valor de 180 milhões de multa", ameaça o grupo, dando a entender que poderá ter tido acesso ao mesmo número, ou a um número superior, de dados de clientes da empresa portuguesa.

A CNN refere que numa outra imagem partilhada no blog do grupo são divulgados nomes, endereços de email, datas de nascimento e outras informações pessoais, alegadamente roubados dos servidores da companhia aérea.



A TAP, que também tinha confirmado a este canal ter conhecimento das declarações do grupo de hackers, afirma, no comunicado de ontem, que "continua a adotar, com o apoio de uma entidade externa internacional e em articulação com as autoridades, todas as medidas de contenção e remediação adequadas para proteger a empresa e os seus clientes".

A transportadora foi alvo de um ciberataque há uma semana e na altura referiu que a segurança dos voos estava garantida, mas que não tinha sido possível concluir se tinha havido acesso indevido aos dados dos clientes.

"Os mecanismos de segurança da TAP foram prontamente acionados e os acessos indevidos bloqueados", indicou a empresa aérea numa nota divulgada na sexta-feira passada, garantindo que o seu plano de contingência continuava ativo.

