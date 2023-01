A forte chuvada que caiu esta manhã na cidade do Porto, derrubou árvores, levantou ruas e inundou a estação de metro de São Bento que foi encerrada. Veja os vídeos.

Chuva inunda centro do Porto e deixa rasto de destruição

A forte chuvada que caiu esta manhã na cidade do Porto, derrubou árvores, levantou ruas e inundou a estação de metro de São Bento que foi encerrada. Veja os vídeos.

No centro do Porto o cenário é de devastação. As chuvas torrenciais desta manhã de sábado alagaram ruas, destruíram esplanadas e fizeram cair árvores. O aviso amarelo continua ativo.

A estação de metro de São Bento ficou completamente inundada e teve de ser encerrada e as ruas que ligam esta zona à Ribeira estão agora cobertas de água e lama. As operações de limpeza das ruas já estão a decorrer, segundo o Jornal de Notícias, e os proprietários dos estabelecimentos afetados estão a retirar a água e a avaliar os estragos.

O concelho do Porto registou hoje, em menos de duas horas, 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade, disse à Lusa fonte da Proteção Civil local. Nesta zona, um transeunte chegou a ser arrastado pelas águas enlameadas, como mostra um vídeo colocado no Twiter.

Em declarações à Lusa, a fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto explicou que os 150 registos de pedidos de ajuda por causa das inundações nas habitações e vias públicas foram registados entre as 12h00 e as 13h50, tendo havendo maior concentração de pedidos de ajuda na “baixa da cidade”.

Fonte da Polícia do Porto confirmou à Lusa que há várias vias enceradas ao trânsito devido à chuva intensa que se fez sentir desde o final desta manhã, mas sem especificar quais, devido ao “excesso de pedidos que estão a registar à hora de almoço”.

Já sexta-feira, a Proteção Civil tinha emitido um aviso à população para o agravamento das condições meteorológicas no fim de semana, com chuva e vento forte e agitação marítima, recomendando a adoção de medidas preventivas. Como previu este organismo, as fortes chuvadas a norte do Cabo do Mondego, causaram inundações em zonas urbanas.

Mau tempo continua domingo

Durante o dia de hoje, as previsões apontavam para que o período mais crítico ocorresse 03h00 e as 12h00, com acumulados entre 50 a 70 mm/12h, em especial no Minho, e entre 30 a 50 mm/12h no douro litoral, passando a regime de aguaceiros a partir da tarde nas regiões norte e centro (até 30-40 mm/12h).

Avisa ainda para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela.

Para domingo, a previsão é também de precipitação, por vezes forte e persistente, no litoral a norte do Cabo Mondego, sendo o período mais crítico entre as 09h00 e as 15h00 com acumulados entre 50 a 70 mm/12h, em especial no Minho e no distrito de Vila Real, e entre 30 a 50 mm/12h, em particular no douro litoral, passando a regime de aguaceiros a partir da tarde nas regiões norte e centro, com acumulados até 30 a 50 mm/12h.

