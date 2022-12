Para além de habitações e via pública, o temporal afetou o Hospital São Francisco Xavier. Veja as imagens.

Inundações

Chuva forte provoca o caos em Lisboa e faz uma vítima mortal

A chuva forte que atingiu Lisboa na noite de quarta-feira, 7, causou inúmeros danos e provou uma morte.

Uma mulher com cerca de 55 anos morreu em Algés, concelho de Oeiras, devido a uma inundação na sua habitação provocada pelas chuvas, adiantou fonte da Proteção Civil.

Os Sapadores Bombeiros de Lisboa registaram 292 ocorrências durante a noite e madrugada (em todo o distrito, foram mais de 600) , "a grande maioria, 162 foram inundações em espaços privados, habitações, e 96 na via pública". As zonas da cidade foram as de Benfica, nomeadamente a freguesia de São Domingos de Benfica e Alcântara, zona da avenida 24 de julho.

De acordo com a CNN, a chuva forte atingiu o Hospital São Francisco Xavier. Uma parte do teto cedeu e fez com que vários pisos ficassem inundados.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse esta quinta-feira que foram resgatadas 14 pessoas, muitas das quais do interior das viaturas, devido às inundações no Campo Grande, Campo Pequeno e Alcântara, provocadas pela chuva forte.



Os distritos de Lisboa, Faro e Santarém estiveram até cerca das 02:30 em aviso vermelho, devido às previsões de chuva forte e trovoada, o mais grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco extremo.

Os 18 distritos de Portugal Continental encontram-se esta quinta-feira sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e de rajadas fortes de vento.

Também os arquipélagos dos Açores e da Madeira estão sob aviso amarelo devido sobretudo à agitação marítima e ao vento forte.

O aviso amarelo corresponde a uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".





Com Lusa*

