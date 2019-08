No distrito de Portalegre, as trovoadas provocaram esta terça-feira à tarde pequenos focos de incêndio nas zonas de Marvão, Castelo de Vide e Nisa.

Chuva forte causa várias inundações em Évora e Beja

A chuva forte que caiu esta terça-feira no Alentejo provocou duas dezenas de inundações em Évora e Beja.

Fonte dos bombeiros disse à agência Lusa que o temporal causou dez inundações habitações e vias públicas de Évora.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que as ocorrências foram registadas entre as 19h47 e até cerca das 22h30.

De acordo com o CDOS de Évora, foi também registada uma queda de árvore, tendo as ocorrências sido assinaladas entre as 17h00 e as 19h00.

No distrito de Portalegre, as trovoadas provocaram esta terça-feira à tarde pequenos focos de incêndio nas zonas de Marvão, Castelo de Vide e Nisa, todos já extintos, e foi registada uma inundação numa habitação, na cidade de Elvas.

