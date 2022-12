As imagens mostram as consequências impressionantes do mau tempo em Portugal.

Chuva dá tréguas a Portugal mas rasto de destruição permanece

Redação Ao fim de cinco dias o território continental deixou estar sob alerta, mas para trás ficam as imagens de caos, zonas submersas e casas inundadas e milhões de prejuízos.

A chuva finalmente deu tréguas e o mapa de Portugal continental voltou esta quinta-feira a estar pintado a verde sem distritos sob alerta, como nos últimos dias. Esta quinta há apenas o aviso amarelo sobre agitação marítima na orla costeira a sul de Leiria.

Chuvas torrenciais deixaram 83 pessoas desalojadas em Portugal Segundo a Proteção Civil, existem neste momento “cinco planos municipais de emergência ativos”, quatro no distrito de Portalegre e um em Santarém.

Desde segunda-feira que ventos fortes e chuvas torrenciais têm provocado o caos em várias zonas do país, com destaque para os distritos de Lisboa e Portalegre.

Milhares de ocorrências, zonas inundadas, milhões de prejuízos e mais de 80 desalojados são o balanço de uma semana de temporal, que não deu tempo para recuperar das consequências das chuvas torrenciais de 7 e 8 de dezembro.

Na fotogaleria abaixo, as imagens mostram as consequências impressionantes do mau tempo em Portugal.

