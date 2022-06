A ligação aérea entre Portugal e a China tinha sido retomada no dia 12 de junho.

Pandemia

China suspende voos a partir de Portugal após detetar casos de covid-19

Lusa As autoridades chinesas anunciaram esta segunda-feira a suspensão da ligação aérea entre Portugal e a China, pelo período de um mês, após detetarem dez casos de covid-19, em 12 de junho, num voo oriundo de Lisboa.

Em comunicado difundido no seu portal oficial, a Administração de Aviação Civil da China informou que o voo entre Lisboa e a cidade chinesa de Xi’an, operado pela companhia aérea Beijing Capital Airlines, passa a estar suspenso a partir de 27 de junho.



Covid-19. Macau fecha serviços públicos e vai testar toda a gente As autoridades aplicaram medidas de isolamento em várias zonas da cidade, onde é proibida a saída de todas as pessoas das residências.

Os voos para a China estão sujeitos à política do "circuit breaker" ("interruptor", em português): quando são detetados cinco ou mais casos a bordo, a ligação é suspensa por duas semanas. Caso haja dez ou mais casos, a ligação é suspensa por um mês.

Ao abrigo da estratégia de ‘zero casos’ de covid-19, a China mantém as fronteiras praticamente encerradas desde março de 2020. O país autoriza apenas um voo por cidade e por companhia aérea, o que reduziu o número de ligações aéreas internacionais para o país em 98%, face ao período pré-pandemia.

Viajantes têm de fazer quarentena à chegada

A ligação aérea entre Portugal e a China foi retomada precisamente no dia 12 de junho, com a frequência de um voo por semana, após ter estado suspensa durante mais de seis meses.

China. Encerramento de fronteiras inspira comparações com filme “Terminal de Aeroporto” Em fevereiro passado, Yao Mo, um estudante chinês de doutoramento, de 26 anos, viveu no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, durante 18 dias, após o seu voo de ligação para a China ter sido cancelado. Um voo só de ida pode chegar aos 10.000 euros, em económica.

As autoridades de Xi’an, a capital da província de Shaanxi, no centro da China, suspenderam a ligação com Lisboa no dia 25 de dezembro passado, numa altura em que a região enfrentava um surto de covid-19. A cidade só retomou este mês as ligações internacionais.

Quem chega à China tem que cumprir ainda uma quarentena de até três semanas, em instalações designadas pelo Governo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.