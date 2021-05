China suspende voo direto a partir de Portugal após detetar casos a bordo

A Beijing Capital Airlines tinha retomado no final de agosto de 2020 o voo entre Portugal e a China, após vários meses de suspensão.

As autoridades chinesas anunciaram esta quinta-feira a suspensão da ligação aérea entre Portugal e a China por um período de duas semanas, após detetarem sete casos de covid-19, a 14 de maio, num voo oriundo de Lisboa.

Em comunicado difundido no seu portal oficial, a Administração de Aviação Civil da China informou que o voo entre Lisboa e a cidade chinesa de Xi'an, operado pela companhia aérea Beijing Capital Airlines, passa a estar suspenso a partir de 31 de maio. "Após o período de suspensão, a operação pode ser retomada, com a frequência de um voo por semana", lê-se na mesma nota.

O país asiático, onde a covid-19 surgiu em dezembro, foi o primeiro a conter o surto, pelo que passou a temer uma ressurgência devido aos casos oriundos do exterior, sobretudo chineses que tentam regressar ao país. As autoridades chinesas reduziram as ligações aéreas com o exterior, no final de março do ano passado, à medida que o novo coronavírus se alastrou pelo mundo.

A Beijing Capital Airlines retomou no final de agosto de 2020 o voo entre Portugal e a China. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.487.457 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

