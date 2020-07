O deputado de extrema-direita, André Ventura, entregou na Assembleia da República um projeto de resolução que propõe a alteração do nome do aeroporto de Lisboa, de Humberto Delgado, antifascista assassinado pelo regime, para Amália Rodrigues.

Chega propõe mudar o nome do aeroporto de Lisboa para Amália Rodrigues

O líder do Chega, partido português de extrema-direita, apresentou uma proposta que insta o Governo a retirar “o nome General Humberto Delgado da toponímia do aeroporto de Lisboa” e a atribuir “ao referido aeroporto o nome da fadista Amália Rodrigues, um dos maiores nomes da cultura portuguesa”.

Para justificar esta mudança, o deputado do Chega cita uma notícia do El País, do final de junho, que refere que a organização antifascista luso-espanhola DRIL, de que Humberto Delgado chegou a fazer parte, que foi responsável, em 1960, pelo assassínio de uma criança de 20 meses em São Sebastião, no País Basco, inicialmente atribuído à ETA.



Uma outra investigação do Memorial das Vítimas do Terrorismo já tinha concluído que Guillermo Santoro, militante do DRIL, foi quem colocou a bomba na estação de comboios de Amara (São Sebastião) cuja detonação acabou por vitimar Begoña Urroz, de 20 meses, em 27 de junho de 1960. Contudo, Humberto Delgado não teve qualquer envolvimento direto neste atentado

Em 2016, o anterior Governo decidiu homenagear o “General Sem Medo” e atribuiu o nome do antigo candidato presidencial ao então Aeroporto da Portela.

Humberto Delgado foi opositor do regime fascista de António de Oliveira Salazar e morreu assassinado em Espanha por ordens do ditador.

Com Lusa

