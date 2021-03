Cerco policial no Seixal. Troca de tiros foi invenção de emigrante embriagado

Emigrante recém-chegado de França dispara contra moradores em bairro do Seixal, na região de Setúbal, e inventa história com supostos atiradores que fez a polícia cercar a zona durante oito horas.

Emigrante recém-chegado de França dispara contra moradores em bairro do Seixal, na região de Setúbal, e inventa história com supostos atiradores que fez a polícia cercar a zona durante oito horas.

Durante o dia de quarta-feira, os holofotes das televisões estiveram virados durante horas para o cerco policial ao bairro de Santa Marta do Pinhal. Ao longo do dia sucederam-se as versões sobre o que se estava a passar nesta zona do Seixal. Falou-se em vários atiradores e no local estiveram elementos da investigação criminal, do Corpo de Intervenção e do Grupo de Operações Especiais.

Durante a tarde, segundo o Observador, a PSP chegou mesmo a anunciar que iria iniciar as negociações com os suspeitos barricados para que estes se entregassem. Mas no interior do barracão não havia ninguém para negociar e perto das 19h30 a PSP apercebeu-se, ao entrar, que o espaço estava vazio.

Hoje, o Jornal de Notícias deu conta de que este cerco policial foi motivado por um emigrante regressado esta semana, ao fim de 15 anos em França, e que, alcoolizado disparou três tiros de caçadeira, do telhado de sua casa, contra um café onde estavam vários moradores.

A versão do emigrante, de nome Roberto, é que estaria a defender-se de encapuzados barricados na sua casa. Contudo, o Jornal de Notícias cita várias testemunhas que garantem que este homem terá sido o único a disparar. Foi levado pela PSP mas acabou por ser libertado durante a noite.

Na quarta-feira de manhã, o suspeito foi visto a ser de novo conduzido para fora do bairro por polícias, agora algemado, mas não pela PSP. O cerco policial na noite de terça-feira deixou os moradores pouco satisfeitos, por terem esperado mais de oito horas para poderem regressar às suas casas, diz o JN.

