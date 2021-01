Centenas para dar sangue em Lisboa depois de apelo das instituições

Filas de mais cinco horas com centenas de pessoas por um bom motivo em tempos de pandemia. Foi a resposta da população ao apelo do Instituto Português de Sangue e Transplantação e dos hospitais cujas reservas só davam para de quatro a 19 dias.

Filas de mais cinco horas com centenas de pessoas por um bom motivo em tempos de pandemia. Foi a resposta da população ao apelo do Instituto Português de Sangue e Transplantação e dos hospitais cujas reservas só davam para de quatro a 19 dias.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) apelou à dádiva e os portugueses corresponderam. Com a pandemia a registar números críticos em Portugal, sobretudo na região de Lisboa, o IPST alertou na quarta-feira para o baixo nível das suas reservas. Os grupos sanguíneos mais em falta são o A positivo, A negativo, O negativo e B negativo e o que há apenas dá para de entre quatro a 19 dias.

Depois do apelo à solidariedade, Lisboa registou na quarta-feira filas à porta do IPST com centenas de pessoas, ao ponto de muitas esperarem cinco horas para poder dar sangue, de acordo com o Público. Havia muitos jovens a aguardar para contribuir com sangue pela primeira vez e houve quem regressasse esta quinta-feira, dia em que se voltaram a ver longas filas.

Na terça-feira e na quarta-feira (até às 18 horas) os três centros do Instituto Português do Sangue e da Transplantação tiveram 1590 dadores inscritos e recolheram 1279 Unidades, segundo o Público.



Numa nota enviada às redações, o IPST alertava para o facto de os meses de janeiro e fevereiro serem “particularmente exigentes para a manutenção das reservas de sangue em níveis confortáveis”, devido ao frio e às constipações, sublinhando que, este ano, a situação é agravada pela pandemia de covid-19, as medidas de confinamento e as regras para garantir a segurança para dadores e profissionais.



O instituto apelou à dádiva de sangue, relembrando que “mesmo em tempos de pandemia é possível continuar a ajudar a salvar vidas, já que nos locais de colheita foram reforçadas todas as medidas para que o ato se efetue com segurança” e as deslocação para efeitos de dádiva são permitidas pelas autoridades.



Na página de Facebook do Centro Hospitalar Lisboa Norte, houve mesmo uma mensagem a agradecer a onda de solidariedade que se manifestou na quarta-feira com 72 dadores e dezenas de chamadas para marcações, ficando estas cheias até ao final do mês de janeiro.

Em Portugal, para se ser dador de sangue, basta ter entre 18 e 65 anos (o limite de idade para a primeira dádiva é os 60 anos), ter peso igual ou superior a 50 quilos e ter hábitos de vida saudável.

Com Lusa

