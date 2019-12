Célula terrorista com portugueses usava dinheiros do serviço social britânico

Uma célula terrorista da qual faziam parte vários cidadãos de nacionalidade portuguesa, muitos a viver em Londres, defraudaram os serviços sociais britânicos para financiar as atividades terroristas que levavam a cabo.

O Ministério Público português acusa os jihadistas de usar o dinheiro para pagar passagens de avião para a Turquia, deslocações noutros meios de transporte até à Síria, pagamento de estadias e alimentação durante o percurso e subornos para conseguir passar a fronteira síria, além de ter alegadamente financiado a compra de armas.



De acordo com o Público, a acusação do Ministério Público imputa oito portugueses três crimes ligados ao terrorismo, um de adesão e apoio a organização terrorista, outro de recrutamento para este tipo de organismo e por fim um de financiamento a estas entidades.

A acusação diz que quatro dos arguidos, recorriam a documentos forjados, para obter “subsídios estatais junto dos serviços sociais britânicos, o que lhes proporcionou proveitos económicos consideráveis, tendo suportado financeiramente, deste modo, as actividades de todo o grupo”.

Para não levantar suspeitas o principal autor do esquema, S.T., segundo o Público, solicitava os subsídios não só em seu nome mas utilizando a identificação de familiares, amigos e colaboradores. Essas suspeitas de fraude motivaram em 2013 um processo-crime no Reino Unido, no âmbito do qual o português, nascido na Guiné-Bissau, chegou a ser detido. Acabou, contudo, por ser libertado sob fiança, tendo mais tarde conseguido iludir as autoridades britânicas para se dirigir à Síria, onde, segundo informação que chegou a um dos outros arguidos, terá morrido.

S.T. seria também um facilitador da obtenção de vagas para estrangeiros no ensino superior britânico através de um esquema que usava documentos de identificação e certificados de habilitação forjados. Organizava também processos de financiamento de candidaturas dos estudantes estrangeiros e ficava com uma percentagem.

Ainda de acordo com o Público, esta investigação foi aberta em 2013, na sequência de informação das autoridades britânicas, na qual se dava conta do envolvimento de cidadãos portugueses no rapto de dois jornalistas, um britânico, John Cantlie, e outro holandês, Jeroen Oerlemens, ocorrido na Síria em Julho de 2012. Os repórteres foram libertados uns dias mais tarde. Por ordem do Departamento Central de Investigação e Acção Penal vários suspeitos foram colocados sob escuta. Apresentaram uma linguagem codificada que obrigou os três procuradores que assinam a acusação, Vítor Magalhães, Cláudia Porto e João Valente – os mesmo que concluíram a investigação ao caso de Tancos – a fazer um glossário com cinco páginas, para tornar compreensiva a linguagem que adoptavam. “Cães”, por exemplo, era uma das palavras usadas para identificar não muçulmanos ou polícias. “Bola” significava dinheiro e “vermelho” ou “vermelhoso” eram usadas para se referirem a passaporte. Dar um “beijinho na boca” era passar a fronteira e “sócios do Orochimaru” ou “bongofi”a formas de se referirem à polícia britânica.

S.T. terá conseguido enviar pelo menos três britânicos para a Síria. Segundo o relato da acusação, estes três elementos que aderiram, entretanto, ao Estado Islâmico passaram antes por Portugal, tendo sido acolhidos por um dos três irmãos acusados neste caso. Este acolhia-os e dava-lhes os bilhetes para prosseguirem viagem, normalmente até à capital turca, onde depois apanhavam um autocarro até Reyhanli, junto à fronteira com a Síria, onde entravam neste país com a ajuda do Estado Islâmico.

Quando a maior parte dos jovens se radicalizaram, entre finais de 2011 e início de 2012 (alguns até eram oriundos de famílias católicas) em Londres, ainda não existia o Estado Islâmico, tendo estes integrado uma outra organização fundamentalista islâmica conhecida como Brigada dos Emigrantes. Dois dos arguidos acusados foram este ano encontrados e interrogados em Portugal e um deles está desde junho a cumprir prisão preventiva na cadeia de Monsanto, em Lisboa. O Ministério Público pede que se mantenha preso preventivamente e que o outro que está apenas sujeito a Termo de Identidade e Residência continue com a medida de coação mínima. Dos outros não se sabe o paradeiro.

