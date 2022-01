CDU diz que "fortíssima bipolarização artificial" prejudicou resultado da coligação

"“Tudo indica que estas eleições dão um resultado muito expressivo ao PS e isto, num quadro de uma fortíssima bipolarização artificial, como demonstram os resultados do PSD", disse Jorge Pires, do PCP, numa primeira reação às sondagens que dão a vitória a António Costa.

O dirigente comunista Jorge Pires considerou hoje que a “fortíssima bipolarização artificial” entre PS e PSD prejudicou a votação da CDU, acrescentando que as primeiras projeções dos resultados das legislativas não correspondem ao trabalho desenvolvido pela CDU.

“Tudo indica que estas eleições dão um resultado muito expressivo ao PS e isto, num quadro de uma fortíssima bipolarização artificial, como demonstram os resultados do PSD, serviu, sobretudo, para prejudicar a votação da CDU”, disse o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, ressalvando que “ainda falta muito tempo até acabar a contagem” dos votos.

A previsão de resultado da Coligação Democrática Unitária (CDU), que integra o PCP e o PEV, “não corresponde” ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos na Assembleia da República, acrescentou Jorge Pires.

O dirigente comunista também argumentou que os socialistas “procuraram com êxito” apropriar-se de propostas que partiram da iniciativa do PCP e que beneficiaram dessas mesmas medidas durante a campanha eleitoral.

