Apesar dos maus resultados, o ainda presidente do partido, que atacou algumas vezes no seu discurso aqueles que o abandonaram nos últimos tempos, afirmou que "o CDS não morreu", mas que terá de "recomeçar"

Legislativas

CDS perde representação parlamentar e Francisco Rodrigues dos Santos abandona liderança do partido

Ana TOMÁS Apesar dos maus resultados, o ainda presidente do partido, que atacou algumas vezes no seu discurso aqueles que o abandonaram nos últimos tempos, afirmou que "o CDS não morreu", mas que terá de "recomeçar"

O CDS não elegeu nenhum deputado para Assembleia da República. Pela primeira vez o partido deixa de ter representação parlamentar. Um resultado que dita a saída de Francisco Rodrigues dos Santos da liderança dos centristas.

Esta noite, "Chicão", como também é conhecido o presidente do CDS, anunciou a sua demissão, face aos maus resultados alcançados.

CDS diz que vitória da esquerda implica "reflexão de toda a direita" Questionado sobre a possibilidade de este ser o pior resultado do CDS, o vice-presidente do partido, Pedro Melo, salientou que os centristas estão "habituados a esperar

"Como líder do partido quero assumir a responsabilidade destes resultados eleitorais e dizer a todos que o meu partido será sempre o CDS (...) Estes resultados não deixam margem para dúvidas de que deixei de reunir condições para continuar a liderar o CDS-PP e por essa circunstância apresentei ao presidente do Conselho Nacional a minha demissão de presidente do CDS".

Apesar dos maus resultados destas eleições, Francisco Rodrigues dos Santos, que atacou algumas vezes no seu discurso aqueles que abandonaram o partido nos últimos tempos, afirmou que "o CDS não morreu", destacando a presença do partido nas regiões autónomas, onde integra as respetivas coligações governamentais, e em alguns executivos camarários.

"Tenho a certeza absoluta que nas próximas eleições legislativas [o CDS] estará novamente na Assembleia da República a afirmar o seu desígnio e o seu projeto para Portugal, defendendo a direita da democracia cristã e conservadora que sempre caracterizou o nosso partido", afirmou.

Contudo, o ainda líder dos centristas admitiu que estes resultados interpelam o partido "a fazer uma profunda reflexão", desafiando-o a "recomeçar".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.