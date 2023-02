A coordenadora do Bloco de Esquerda não se vai recandidatar na próxima Convenção Nacional do partido, em maio.

Catarina Martins vai deixar liderança do Bloco de Esquerda

Catarina Martins anunciou esta terça-feira que vai deixar de ser coordenadora do BE, anunciando que não se vai recandidatar à liderança do partido na próxima Convenção Nacional, marcada para 27 e 28 de maio.

O anúncio foi feito numa conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa, onde a coordenadora afirmou que se avizinha uma mudança política. "No BE não há períodos muito longos de governação. É agora que o BE deve começar a preparação da mudança política que já aí está", disse.

Quanto ao seu futuro político, Catarina Martins não abre o jogo mas garante não ir longe. "Eu estou aqui, eu sou daqui. O Bloco é o partido onde estou e vou estar presente em todas as lutas", reiterou.





