Catarina Martins escolhe Manuel Grilo para suceder a Robles

Decisão foi tomada na reunião da comissão política. Grilo tem 59 anos, é um histórico do PSR, professor, sindicalista da Fenprof e era assessor do Bloco de Esquerda para a educação.

Catarina Martins, responsável pelo Bloco de Esquerda, escolheu Manuel Grilo para a sucessão de Ricardo Robles como vereador na Câmara de Lisboa, depois da demissão deste em função da controvérsia resultante do seu imóvel em Alfama, o qual esteve à venda por 5,7 milhões de euros.

Uma nota divulgada pelo partido após a reunião da comissão política desta noite revelou que o Bloco "aceitou o pedido de renúncia feito no domingo por Robles" e que Rita Silva, a número dois na lista eleitoral do partido para a autarquia, "manifestou a sua indisponibilidade para assumir o cargo."

Assim, a escolha recaiu sobre Manuel Grilo "que dará continuidade às responsabilidades executivas que o Bloco de Esquerda tem na Câmara de Lisboa".

Grilo, de 59 anos, é um histórico do Partido Socialista Revolucionário (PSR) que, ao lado da UDP e do Política XXI fundou, em 1999, o Bloco de Esquerda. Ex-professor do 1º ciclo e sindicalista da Fenprof, tendo desempenhado funções no Conselho Nacional da CGTP.

Há cerca de dois anos deixou de ensinar e, além de integrar o Conselho Nacional de Educação, exercia o papel de assessor do Bloco para esta área.