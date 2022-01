A líder do Bloco de Esquerda diz que ao que tudo indica PS terá maioria absoluta.

Legislativas 2022

Catarina Martins assume mau resultado

Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, assumiu hoje “um dia difícil e um mau resultado” do partido nas eleições legislativas, adiantando que “ao que tudo indica o PS terá uma maioria absoluta”.

“É um dia difícil e um mau resultado com que saberemos viver e saberemos responder ao nosso mandato”, disse Catarina Martins numa reação aos resultados eleitorais das legislativas de hoje.

Segundo a líder do BE, “ao que tudo indica o PS terá uma maioria absoluta”.

"O resultado do Bloco de Esquerda é um mau resultado, é uma derrota e neste partido encaramos as dificuldades tal como elas são. A estratégia do PS, de António Costa, de criar uma crise artificial para ter uma maioria absoluta, ao que tudo indica, foi bem sucedida e o PS estará mesmo perto dessa maioria absoluta, senão mesmo com essa maioria absoluta", afirmou.

De acordo com Catarina Martins, esta foi "uma campanha muito difícil, com uma bipolarização que como se percebeu era falsa e criou uma enorme pressão de voto útil que penalizou os partidos à esquerda".

"Este é também um mau resultado por causa do resultado que teve a extrema-direita e o Chega e devemos abordar isso também com clareza. É verdade que o Chega tem um resultado que fica aquém do que teve André Ventura nas eleições presidenciais, mas cada deputado racista eleito no parlamento português é um deputado racista a mais e cá estaremos para os combater todos os dias", assumiu ainda, momento no qual se ouviu "não passarão, não passarão" da voz dos apoiantes presentes.

