O país registou também mais 15 mortes por covid-19 e mais 36 internados entre ontem e hoje.

Casos voltam a subir em Portugal. Mais 25.836 infetados nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 15 mortes por covid-19 e um novo aumento dos internamentos, nas últimas 24 horas. O país voltou também a ultrapassar os 20 mil casos diários depois de dois dias consecutivos com números abaixo dessa fasquia.

Entre ontem e hoje, foram confirmados 25.836 novos infetados com as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte a concentrarem a maioria: 10.831 e 8.848, respetivamente, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS). Já que no se refere à distribuição das 15 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, outras cinco no Centro, três no Norte e duas no Algarve.

No que respeita a hospitalizações, estão, atualmente, internadas 1.203 pessoas com covid-19, mais 36 do que no dia anterior. Entre esses doentes, 147 estão hospitalizados em unidades de cuidados intensivos.



Entretanto, recuperaram da doença 19.931 pessoas, o que eleva para 1.227.642 o total de recuperados, num universo de 1.460.406 infetados confirmados no país, desde o início da pandemia. Destes 19.015 foram mortais.

Portugal tem agora 213.749 casos ativos, mais 5.890 do que na segunda-feira.





