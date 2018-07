Rui Rio considera "inaceitável" que não haja respostas esclarecedoras do ministério da Defesa sobre as armas que desapareceram da base militar em Tancos. Governo remete respostas para o Ministério Público.

Caso Tancos: Ministro da Defesa hoje no Parlamento

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, vai estar hoje no Parlamento após uma convocatória para que preste esclarecimentos sobre o desaparecimento de armas que se registou na base militar de Tancos em junho do ano passado.

No entanto, o Governo já remeteu respostas para o Ministério Público, gerando insatisfação e críticas do lado da oposição. Num comunicado emitido pelo ministério da Defesa no passado domingo, a indicação está bem explícita: "Relativamente à informação vinda a público sobre alegadas discrepâncias entre entidades policiais que investigam o furto de material militar em Tancos recorda-se, mais uma vez, que o processo de investigação, em segredo de justiça, é dirigido pelo Ministério Público e os esclarecimentos sobre o andamento da investigação só podem, portanto, se prestados por esta entidade".

Rui Rio, presidente do PSD, considerou "inaceitável" a ausência de esclarecimentos governamentais sobre o assunto e prometeu fogo cerrado de perguntas para esta terça-feira.

"Aquilo que sabemos não é coerente, nem bate certo", afirmou Rio. "Trata-se de um problema político grave e de um grave problema de segurança. Devemos ter um esclarecimento cabal sobre isto e também em sede de investigação, uma vez que ali existe um choque entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar, situação que também não é saudável no planos das investigações", criticou.

Por outro lado, Rui Rio reconheceu a possibilidade de ser constituída uma comissão parlamentar de inquérito acerca do tema. "Neste caso concreto não excluo, mas só depois de o ministro falar e se explicar e de estarmos ainda mais dentro do assunto podemos ter uma posição sobre isso", indicou. "Tenho muito respeito pelas comissões de inquérito, como sabemos algumas não funcionam muito bem e devemos usá-las com parcimónia, mas não excluo a sua utilização num caso como este", finalizou.

