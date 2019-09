Mais de três anos depois de ser conhecido o caso, o Ministério Público acusou, a uma semana das eleições, 23 arguidos do furto e recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.

Caso Tancos. Material explosivo a uma semana das eleições

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi acusado de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação no caso do desaparecimento de armas de guerra nos paióis de Tancos. Este caso foi conhecido em 29 de Junho de 2017.

O Ministério Público considera que o ex-ministro da Defesa desrespeitou deveres funcionais como a isenção, imparcialidade, zelo e lealdade, considerando de “extrema gravidade” os crimes de que é acusado.

No despacho do inquérito de Tancos lê-se que o ex-ministro cometeu um grave e acentuado desrespeito pelos deveres funcionais e pelos padrões ético-profissionais de conduta a que estava obrigado.

Os arguidos foram acusados de crimes como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, receptação e detenção de arma proibida.

O ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) Vasco Brazão é acusado de cinco crimes no âmbito do processo de Tancos, entre os quais de associação criminosa e tráfico de armas, e também de coautoria em todos os crimes alegadamente praticados pelos demais arguidos. Na acusação, o Ministério Público requer como pena acessória que Vasco Brazão fique proibido de exercer funções.

Por outro lado, o ex-militar João Paulino, apontado como presumível autor do furto de armas do paiol da base militar de Tancos, é acusado de seis crimes, um dos quais de terrorismo.

João Paulino é acusado do crime de detenção de cartuchos e munições proibidas e, em coautoria com outros arguidos, de dois crimes de associação criminosa, um crime de tráfico e mediação de armas, um crime de terrorismo e outro de trafico e outras actividades ilícitas.

Entretanto, o caso de Tancos entrou de rompante na campanha eleitoral com a divulgação das acusações e até com insinuações de alegado conhecimento prévio da evolução do caso por parte do Presidente da República. Todos os partidos já exoneraram o Chefe de Estado de qualquer responsabilidade considerando-o acima de qualquer suspeita.

A reacção mais contundente hoje pronunciada em campanha foi a de Assunção Cristas que pediu ao eleitorado que “castigue” o governo de António Costa por este caso.

A líder do CDS-PP acusou o Governo de “encobrir criminosos” e impedir “a justiça de funcionar” no caso do furto de Tancos e exigiu “explicações públicas” do primeiro-ministro, António Costa.

Cristas dramatizou o caso e pediu aos eleitores que, nas eleições de 6 de Outubro, façam escolhas e pensem que tipo de Governo querem

“Espero que as pessoas reflictam muito bem no dia 6 sobre que tipo de governo querem ter. Se querem ter um governo que encobre crimes, que iliba criminosos, que impede a justiça de funcionar, porque aparentemente conhece e dá cobertura a um acordo que impede que os responsáveis pelo furto sejam efectivamente apanhados e punidos” ou “se entendem que basta”, disse.

António Costa “tem de dar explicações públicas sobre este caso” e “não apenas dizer que é um caso de justiça”, afirmou a líder centrista, para quem este é um processo que “está longe de estar encerrado”, tanto judicial como politicamente.

Para as legislativas, a presidente do CDS-PP aconselhou os eleitores a usarem “uma ferramenta muito poderosa”, o “voto de protesto” contra o PS e António Costa.

O presidente do PSD classificou o caso como “gravíssimo”, mas remeteu para mais tarde uma reação à acusação do Ministério Público, que acusa o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes de vários crimes.

Rui Rio foi questionado se a acusação conhecida não atinge o actual Governo e o primeiro-ministro, António Costa.

“O caso de Tancos é um caso que já todos percebemos que não é grave, é gravíssimo. Eu não tenho neste momento conhecimento exacto da acusação, vou ver com mais atenção e mais logo falo sobre esse assunto”, prometeu. O líder do PSD fez ainda questão de realçar que, se tem falado muito sobre quebra do segredo de justiça e de “julgamentos na praça pública”, tal não se aplica a partir de agora ao caso de Tancos.

Por seu lado, o líder do PS António Costa votou a reiterar: "Há cinco anos que mantenho a regra e não é agora, seguramente, que a vou quebrar. Os casos da justiça tratam-se na justiça e não se tratam na rua, muito menos em campanha eleitoral".

A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou que não ajuda ninguém que um processo longo como o de Tancos "seja utilizado" na campanha eleitoral, sem todos os dados, deixando claro que "numa democracia ninguém está acima da lei".

O líder do PCP Jerónimo de Sousa reagiu ao caso afirmando que “ninguém está acima da lei”, acrescentando que “não nos devemos precipitar”.

O furto de armas de guerra nos paióis de Tancos foi divulgado em 29 de junho de 2017.

Três depois do furto das armas, a Polícia Judiciária Militar (PJM) revelou o aparecimento do material, na região da Chamusca, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

O processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial, por suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo no furto do armamento e durante a qual foram detidos o ex-diretor da PJM Luís Vieira e o antigo porta-voz dessa polícia, Vasco Brazão, e três militares da GNR, num total de oito militares.

Entre o material furtado constavam granadas, munições antitanque, explosivos e uma grande quantidade de munições.



SRS

