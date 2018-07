Carta do general Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército, informou a Assembleia da República sobre a decisão.

Caso Tancos: Exército recusa entregar ao Parlamento a lista do material recuperado

O general Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército, informou o Parlamento no sentido de que não lhe será entregue a lista com o material de Tancos que foi recuperado após o assalto aos paióis em junho do ano passado.

Numa carta a que a agência Lusa teve acesso, Rovisco Duarte informa os deputados pouco antes de ser ouvido na Comissão de Defesa a solicitação do CDS.

O general indica ainda que a lista em causa foi elaborada pela Polícia Judiciária e, mais tarde, remetida ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) ao qual cabe a responsabilidade de investigar o caso, estando "à guarda do Exército" com a classificação de "confidencial".

