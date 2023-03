As imputações integram um novo processo relacionado com a morte do cidadão ucraniano.

Caso Ihor. MP acusa ex-diretor do SEF e mais quatro arguidos

O Ministério Público (MP) português acusou mais cinco arguidos num novo processo relacionado com a morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, em março de 2020, entre os quais o ex-diretor de Fronteiras do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Estado português vai indemnizar família de ucraniano morto no aeroporto de Lisboa O Estado português vai pagar uma indemnização à família de morto em 12 de março em instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.

António Sérgio Henriques - que foi afastado do cargo pelo Ministério da Administração Interna em 30 de março de 2020, na sequência da morte de Ihor Homeniuk no espaço equiparado a centro de instalação temporária (EECIT) do aeroporto de Lisboa - responde por denegação de justiça e prevaricação.

Já os inspetores João Agostinho e Maria Vieira são acusados de homicídio negligente por omissão, enquanto aos vigilantes Manuel Correia e Paulo Marcelo são imputados os crimes de sequestro e exercício ilícito de atividade de segurança privada.

Segundo a acusação a que a Lusa teve acesso, e que foi esta quarta-feira adiantada pelo Diário de Notícias, os arguidos “agiram de forma livre, deliberada e conscientemente bem sabendo da sua reprovabilidade em termos penais”.

