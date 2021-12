O antigo ministro da Economia está indiciado por crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Corrupção

Ex-ministro português Manuel Pinho detido após interrogatório

(Em atualização)

O ex-ministro da Economia português, Manuel Pinho, foi detido esta terça-feira de manhã, após comparecer no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para interrogatório no âmbito do caso EDP. O antigo ministro da Economia está indiciado por crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

O Ministério Público deteve o ex-ministro como medida preventiva e este será presente ao juiz de instrução criminal, Carlos Alexandre, durante a tarde.

Também a mulher do ex-ministro, Alexandra Pinho, tem uma mandado de detenção após não ter comparecido nas instalações do DCIAP. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa, Ricardo Sá Fernandes, que afirmou aos jornalistas que a detenção de Pinho trata-se de um "verdadeiro abuso de poder" e "um dia triste para a justiça portuguesa".

Sá Fernandes garantiu aos jornalistas que está tranquilo mas que o caso é inédito: "Tenho muito anos disto, já vi muita coisa na vida forense em Portugal, mas esta é daquelas que achava que nunca iria ver". O Ministério Público deteve o ex-ministro como medida preventiva e este será presente a um juiz de instrução criminal, Carlos Alexandre, durante a tarde.

Ricardo Sá Fernandes referiu que o processo "está em investigação há 10 anos" e que Manuel Pinho "compareceu sempre" para prestar esclarecimentos e "nunca fugiu às suas responsabilidades".

Manuel Pinho foi constituído arguido no âmbito do caso EDP no verão de 2017, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo.

(Com Lusa)





