Caso Diana no Luxemburgo e crime do Cadaval têm semelhanças

Paula SANTOS FERREIRA Há três fatores em comum com o crime ainda por resolver de Diana Santos, a portuguesa residente no Luxemburgo e aquele que está a chocar Portugal. Ambos os corpos foram desmembrados.

O homicídio da portuguesa Diana Santos, residente no Luxemburgo, cujo corpo desmembrado e decapitado começou a ser descoberto em setembro passado, e o do homem português, no Cadaval, distrito de Lisboa, morto a 28 de abril e cujo corpo foi igualmente desmembrado e separado, constituem dois crimes macabros com alguns contornos semelhantes, embora tudo o resto seja distinto.

Em comum, existem os factos de que ambos os corpos das vítimas foram desmembrados, as partes separadas e colocadas em locais distintos, tendo as cabeças desaparecido. Por outro lado, as vítimas foram identificadas a partir de tatuagens que possuíam. Estas são as semelhanças entre os homicídios de Diana Santos, de 47 anos, residente em Diekirch, e o português de origem brasileira, de 48 anos, residente em Portugal, cujo seu corpo profanado foi encontrado entre os dias 2 e 3 de maio, no Cadaval.



Partes do corpo em sacos plástico

O corpo deste homicídio em Portugal foi descoberto em vários sacos de plástico em vários locais no espaço rural do Cadaval. A vítima vivia com o namorado nesta localidade.

Apenas a cabeça demorou mais tempo a ser encontrada, três dias depois das restantes partes do corpo, confirmou a PJ. Já no caso de Diana Santos, ainda se desconhece se as autoridades policiais já terão descoberto esta parte do corpo que faltava encontrar, desde que o seu corpo começou a ser descoberto.

Assassinada e também desmembrada, em setembro passado, as primeiras partes do cadáver foram encontradas em Mont-Saint-Martin, na fronteira francesa, e as restantes em Temmels, na fronteira da Alemanha, em novembro. Mas, a cabeça ainda não tinha sido descoberta.

As tatuagens que a vítima do Cadaval tinha terão ajudado a identificá-la, e as impressões digitais realizadas com perícia científica confirmaram a identidade. O mesmo sucedeu com os restos mortais de Diana Santos. Graças a uma tatuagem divulgada pela polícia, esta vítima portuguesa foi reconhecida.

Motivos passionais

A polícia portuguesa já deteve o suspeito do homicídio, o homem português, de 52 anos, com quem a vítima mantinha uma relação. O crime, explica a PJ, em comunicado, terá ocorrido, a 28 abril, na residência em que viviam os dois homens, em "contexto de conflito numa relação entre vítima e suspeito". “Após a prática do crime, o agressor levou a efeito diligências tendentes à profanação e ocultação do cadáver”, acrescenta.

Na origem deste assassinato estarão, assim, motivos passionais. O detido é suspeito dos crimes de homicídio qualificado e de profanação de cadáver.

Mistérios na morte de Diana

Já no homicídio de Diana Santos, desconhecem-se ainda as razões que conduziram à sua morte de maneira tão trágica.

Contudo, há também um suspeito detido pela morte da portuguesa: Said Banhakeia, marroquino, de 48 anos, que foi detido no dia 6 de outubro, pela polícia luxemburguesa e está desde então em prisão preventiva na penitenciária de Schrassig. É acusado de homicídio "com premeditação" e considerado pelas autoridades o principal suspeito do crime , apurou o Contacto, na altura. Said Banhakeia é tio do homem com quem Diana Santos vivia em Diekirch.

