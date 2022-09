O Tribunal da Relação de Lisboa indeferiu o recurso do ex-apresentador de televisão e obriga-o a indemnizar as vítimas. Carlos Cruz vai recorrer de novo.

Casa Pia. Carlos Cruz condenado a pagar 50 mil euros de indemnização a duas vítimas

Carlos Cruz, um dos arguidos do processo Casa Pia vai ter de pagar 50 mil euros de indemnização a duas vítimas, 25 mil euros a cada uma, decidiu o Tribunal da Relação de Lisboa, a 15 de setembro.

A agência Lusa teve acesso ao acórdão do coletivo de juízes do tribunal que indeferiu o recurso colocado pelo antigo apresentador de televisão, condenando-o ao pagamento às duas vítimas.

O recurso de apelação apresentado por Carlos Cruz, em abril de 2021, defendia que as nulidades invocadas no processo de execução que determinava o pagamento da indemnização se encontravam sanadas por não terem sido evocadas no decurso do processo, dentro dos prazos legais previstos, recorda a Lusa.

Contudo, o coletivo de juízes não deu razão a este argumento centrando o recurso na inexistência de uma citação para o ato de penhora de pensão que recaiu sobre Carlos Cruz para o pagamento dos 50 mil euros devidos.

"Porém, a falta de citação considera-se sanada se a parte citada intervier no processo sem arguir logo a falta da sua citação [...] Ora, no caso destes autos, desde a data da primeira notificação da realização de penhora (ocorrida em março de 2015) que o executado tem conhecimento de que contra ele corria uma instância executiva, para a qual não havia sido especificamente notificado. E após as subsequentes notificações de penhoras o executado interveio na execução, rebelando-se contra ela [...] por sucessivos requerimentos iniciados [...] sem nunca arguir a nulidade decorrente da falta de citação ou notificação para a execução", lê-se no acórdão citado pela Lusa.



O antigo apresentador vai voltar a recorrer da decisão do tribunal, como confirmou à Lusa Ricardo Sá Fernandes, advogado de Carlos Cruz, defendendo que a "decisão está mal fundamentada".

Como recorda a Lusa, o apresentador foi condenado por abuso sexual de menores no âmbito do processo Casa Pia, a seis anos de prisão, em 2010. Carlos Cruz saiu em liberdade, em julho de 2016, após cumprir dois terços da pena.

Em dezembro de 2020, o ex-apresentador de televisão Carlos Cruz pediu que fosse novamente julgado, apresentando um pedido de revisão da sua sentença no processo casa Pia.

