As autoridades portuguesas conseguiram rastrear a origem dos envelopes, que terão vindo da Alemanha.

Guerra na Ucrânia

Cartas enviadas para embaixada ucraniana em Lisboa continham olhos de animais

Os dois envelopes recebidos, na segunda-feira, na embaixada da Ucrânia em Lisboa, continham "vestígios hemáticos e um olho em cada uma", revelou fonte judicial ao Expresso, após a informação ter sido avançada pela CNN.

Paralelamente, a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária (PJ) conseguiu rastrear a origem das cartas, que terão vindo da Alemanha, e já está na posse de pistas sobre o eventual autor.

31 pacotes suspeitos enviados para embaixadas em "terror sem precedentes" Nos últimos dois dias foram enviados pacotes suspeitos para embaixadas em Itália, Polónia, Portugal, Roménia e Dinamarca, bem como para o consulado em Gdansk (Polónia).

"Em breve, a identidade do seu autor será conhecida", adiantou uma outra fonte.

No início da semana, após a receção de dois envelopes suspeitos pela embaixada ucraniana, a PSP mobilizou a Unidade Especial de Polícia para averiguar se continham engenhos explosivos, à semelhança do que aconteceu com o envelope enviado para a embaixada ucraniana em Madrid, cuja abertura causou um ferido.Não foram encontrados explosivos, por isso o caso passou para a PJ.

Detetados 31 pacotes suspeitos em 15 países

Na segunda-feira, a embaixada da Ucrânia em Lisboa chamou a PSP que enviou meios da Unidade Especial de Polícia para detetar se havia engenhos explosivos nos dois envelopes. Depois da avaliação, concluiu-se que não continham explosivos ou produtos incendiários. O caso passou depois para a PJ.

Carta armadilhada explode na embaixada da Ucrânia em Madrid e faz um ferido O funcionário recebeu o envelope que explodiu nas suas mãos. Ficou ferido, mas sem gravidade. Foi ativado o dispositivo antiterrorista no local.

Na semana passada, após a descoberta de cinco envelopes com explosivos em Espanha, o gabinete do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna disse à Lusa que as autoridades reforçaram a proteção da embaixada da Ucrânia em Portugal, tendo admitido igualmente reavaliar o nível de ameaça no país.

Esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, denunciou uma campanha de "terror sem precedentes" contra embaixadas da Ucrânia. Até à data, foram detetados 31 pacotes suspeitos enviados a representações de 15 países.

