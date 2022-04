Sobre um primeiro-ministro que escolhia para os empregos não os homens de probidade e inteligência, mas os que se declaravam suas criaturas.

Carta a um amigo

Diogo RAMADA CURTO

Entre livros novos e velhos alfarrábios, são tantos os montes que me rodeiam que sou obrigado a passar por eles de lado, até me conseguir aproximar da mesa de trabalho. Já sentado, continuo rodeado de pilhas de livros. Reconheço a minha falta de método e a desorganização que paira à minha volta. Ao acaso, de um dos montes periclitantes, saco um pequeno opúsculo de duas dezenas de páginas. Comprei-o há alguns anos ao Senhor Tarcísio Trindade e nunca mais o voltei a ver à venda. Intitula-se Discurso politico, historico, e critico, que em forma de carta escreveo a certo amigo Francisco Botelho de Moraes e Vasconcellos, passando deste Reino para o de Hespanha, sobre alguns abusos, que notou em Portugal. Foi editado em Lisboa, na oficina do muito conhecido Francisco Luís Ameno, em 1752.

Não foi essa a primeira, nem a última vez que notícias e advertências sobre modos do viver associado – ou, mais directamente, sobre a política – foram publicadas sob a forma de carta a um amigo. A publicação de relações, notícias e cartas acerca do presente acompanhou, por toda a Europa, o lançamento dos primeiros jornais e gazetas. A forma de carta também conviveu com a série de impressos que costumam ser designados por literatura de cordel ou popular. Mas foi para formação de uma esfera de opinião pública que o género de “carta a um amigo” mais contribuiu.

Conforme escreveu Morais e Vasconcelos, senhor da Torre de Moncorvo, a carta, como muitos outros impressos, ao lado das academias, da representação de comédias e das ocasiões festivas, contribuiu para a educação de muitos e alargou a esfera da comunicação (talvez até seja melhor dizer, na linguagem da época, da conversação) para além das trocas cortesãs. A seu modo, contribuiu para que discutir uma variedade de assuntos políticos, situados muito para além da papelada, dos segredos e dos rumores que circulavam pelos gabinetes. Na sua longa história, durante o triénio liberal de 1820-1822, o género de “carta a um amigo” foi usado muitas vezes usado. Por exemplo, no ataque aos defensores do antigo regime, um panfleto que saiu anónimo, intitulou-se Carta de André Mamede ao seu amigo Braz Barnabé, na qual se explica o que são Corcundas (Lisboa: Tipografia de Bulhões, 1821).

Mais concretamente, a carta a um amigo que gostaria de comentar é um autêntico discurso político sobre os reinados de D. José e de D. Maria I. Na época em que terá sido escrito, cerca de 1800, a sua circulação foi apenas manuscrita. Só em 1958, graças ao cuidado de Carlos Passos e de uma publicação notável, resultado da iniciativa e labor de eruditos locais que foi o Boletim da Biblioteca Municipal de Matosinhos, conheceu a luz da imprensa a Carta escrita de Lisboa por um fidalgo estrangeiro a um seu amigo de Alemanha traduzida da língua francesa.

Claro que a mesma carta retoma alguns dos argumentos que fizeram parte do processo movido quando da queda em desgraça do Conde de Oeiras, o Marquês do Pombal. No entanto, o diagnóstico da decadência de Portugal recua à educação de D. Sebastião. Passa, depois, em revista o poder que exerceram os “rançosos juristas”, que permaneceram ligados a um sistema reduzido às armas e às letras, quando o comércio e as artes de ofício já conferiam uma real superioridade às nações que se nos opunham. Denuncia, ainda, as pomposas exterioridades do culto divino, com que no reinado de D. João V se encobriam grandes e abomináveis vícios, tidos por galanterias. Refere-se, igualmente, à descoberta das minas do Brasil, aleada a uma enorme ignorância em matéria de política económica, como tendo acabado por causar maior pobreza.

Contudo, é em torno de Sebastião José de Carvalho e Melo, o famoso ministro de D. José que a Carta mais se centra. Não nega qualidades ao estadista, a começar pelo seu “juízo agudíssimo e penetrante”, mas aponta-lhe vários vícios, talvez por falta de educação, a saber: falta de prudência na prática do governo; cobiça de riquezas enquanto modo de se compensar da pobreza em que passou a sua mocidade; uma astúcia que tinha tanto de trapaceira como de dissimulada, a qual tinha na base ruins estudos e a prática de advogar ao modo do tempo; e, por último, o facto de ter conservado durante tanto tempo o seu poder acabou por lhe causar ainda maior dano, “aumentando a sua natural vaidade e alucinando-lhe o entendimento”.

“Daqui nasceram – transcrevo, para concluir, uma parte deste discurso político que se baseia na linguagem das virtudes, competindo aos leitores proceder às analogias que bem entenderem, por parecerem evidentes – os maiores erros que cometeu na sua administração, sendo o principal deles o sistema que geralmente seguiu de escolher para os empregos não os homens de probidade e inteligência, mas aqueles que cegamente executassem o que ele queria [...]. Para alcançar a confiança deste ministro bastava qualquer pessoa declarar-se criatura sua, usar com ele de uma grosseira adulação e mostrar pouco entendimento com muita malícia”.

