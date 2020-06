Carga policial em Lisboa em despejo de centro de apoio a sem-abrigo

A polícia carregou sobre dezenas de ativistas que defendiam um espaço de apoio a sem-abrigo e pessoas carenciadas depois de uma invasão durante a madrugada por parte de um grupo de seguranças privados.

Bruno Amaral de Carvalho A polícia carregou sobre dezenas de ativistas que defendiam um espaço de apoio a sem-abrigo e pessoas carenciadas depois de uma invasão durante a madrugada por parte de um grupo de seguranças privados.

Eram 5.30 da madrugada quando um grupo de seguranças privados entrou no Seara – Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, um espaço ocupado por vários ativistas para apoiar sem-abrigo e população com menos recursos nesta zona de Lisboa. Os homens da empresa LB vieram armados, de acordo com os ativistas, a mando de um fundo imobiliário e acordaram as pessoas que ali dormiam com alguma violência.

Conseguiram expulsar parte dos ali descansavam e, entretanto, chegou a PSP que confirmou que estiveram no local os advogados dos proprietários e dos ativistas.

De acordo com as autoridades, o antigo infantário abandonado estava ocupado ilegalmente mas uma advogada dos ativistas alega que em nenhuma circunstância se pode proceder a um despejo sem ordem judicial.

Durante o dia, foram muitos os que se concentraram em frente ao edifício em apoio aos conseguiram permanecer dentro do espaço e ao fim da tarde a polícia de intervenção procedeu a uma carga policial com recurso aos bastões e a gás pimenta.

Ao Contacto, Rui Ruivo, que faz parte das três dezenas de pessoas que se mantém dentro do Seara, alegou que à evidente colaboração entre os agentes e os elementos da empresa de segurança e considera que para haver despejo "teria de haver ordem judicial".

