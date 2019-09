Nama Ray estaria acompanhada por um "enfermeiro". Bebé sobreviveu e Ministério Público está a investigar o caso.

Cantora suíça morre após tentar dar à luz em casa

Paula SANTOS FERREIRA Nama Ray estaria acompanhada por um "enfermeiro". Bebé sobreviveu e Ministério Público está a investigar o caso.

Nama Ray era uma cantora suíça que vivia em Londres, mas estava a passar férias, em Lisboa, quando chegou a altura da sua filha nascer. A cantora já estava grávida de 42 semanas.

Já estava tudo combinado com alguém que se teria apresentado como “enfermeiro” ou “profissional de saúde” e o parto seria feito em casa.

Só que durante o parto, em casa, a frequência cardíaca do feto desceu muito e Nama e o "enfermeiro" correram para a Maternidade Alfredo da Costa. A bebé nasceu com 3,700 kg mas a mãe sofreu uma grave hemorragia e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Em coma, foi transportada para o Hospital Curry Cabral onde viria a falecer, dia 1 de setembro, vítima de nova paragem cardiorrespiratória.

“A minha mulher faleceu enquanto dava à luz a nossa linda bebé. A única coisa que me faz continuar agora é saber que as coisas acontecem por uma razão e a sua morte não foi em vão. Estou a receber tanta ajuda, amor e apoio nestas horas que quero passar tudo ao próximo. Não sei como. Neste momento, é tudo apenas uma visão. Vamos devagar, hora a hora, dia a dia. Podemos fazer isso juntos”, escreveu Benjamin, marido de Nama, no Facebook, a 8 de Setembro, citado pela imprensa.

A bebé sobreviveu e seria logo levada para os cuidados intensivos da Maternidade Alfredo da Costa, onde continuava nove dias depois de ter nascido. Ao que o Expresso apurou a situação era ainda delicada.

Perante este caso e embora não tivesse sido apresentada “qualquer queixa”, segundo noticia o Público, a Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) e o Ministério Público decidiram investigar as circunstâncias e instauraram processos para apurar as condições em que ocorreu a morte da cantora no Hospital Curry Cabral, após a tentativa de parto em casa.

Segundo o Público, o IGAS tem a decorrer um “processo de natureza disciplinar” estando a decorrer o inquérito de instrução, enquanto o Departamento de Investigação e Ação Penal apura se algum passo do que se passou em todo o processo pode ser considerado crime.