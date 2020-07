Miguel Frasquilho, atual presidente da TAP e na altura deputado social-democrata, também terá recebido pagamentos provenientes da mesma empresa offshore.

Campanha de Cavaco Silva foi financiada por 'saco azul' do GES

Uma parte da campanha presidencial de Cavaco Silva, em 2011, foi financiada pelo 'saco azul' do Grupo Espírito Santo (GES), noticia a edição desta quarta-feira, 15 de julho, do Público.

Segundo o jornal, a sociedade ES Enterprise, que funcionava como 'saco azul' do grupo liderado por Ricardo Salgado, financiou a campanha eleitoral de Aníbal Cavaco Silva na sua recandidatura à Presidência da República.

O caso consta do despacho de acusação do Ministério Público contra Ricardo Salgado e 24 outros arguidos, que foi conhecido esta terça-feira.



Miguel Frasquilho, atual presidente da TAP e na altura deputado social-democrata, também terá recebido pagamentos provenientes da mesma empresa offshore, segundo acusação do Ministério Público.

Tanto o ex-deputado, como o ex-Presidente da República têm alegado desconhecimento sobre esses factos.

Ricardo Salgado acusado de 65 crimes incluindo associação criminosa



O antigo líder do Grupo Espírito Santo está acusado de 65 crimes, incluindo associação criminosa, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal, no processo BES/GES.

De acordo com a Procuradoria Geral da República, citada pela Agência Lusa, o processo principal BES/GES agrega 242 inquéritos, abrangendo queixas de mais de 300 pessoas residentes em Portugal e no estrangeiro, tendo tido por objeto a investigação de dados patrimoniais de um conjunto de empresas do grupo, incluindo unidades com licenças públicas para o exercício de atividade bancária e de intermediação financeira.

As sete empresas acusadas são a Espírito Santo Internacional, Rioforte Investments, Eurofin Private Investment, Espírito Santo irmãos – Sociedade Gestora de Participações Sociais, ES Tourism Europe, Espírito Santo Resources Limited e ES Resources (Portugal) por crimes que vão desde burla qualificada a corrupção passiva, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.



O escândalo do GES no Luxemburgo

O escândalo que levou ao fim do BES e a este processo contra Ricardo Salgado também chegou ao Luxemburgo, com várias empresas do grupo a entrarem em insolvência, entre 2016 e 2017: a Espírito Santo Industrial SA, a Espírito Santo Control, a Espírito Santo International, a Rioforte, a Espírito Santo Financial Group e a Espírito Santo Financière.

Segundo noticiou o Jornal de Negócios, na altura, no campo das insolvências do GES no Luxemburgo, tinham sido reclamados, até então, 4,9 mil milhões à ESI, 3,2 mil milhões à Rioforte, e 69,6 milhões à ES Control, num total de 8,2 mil milhões.

