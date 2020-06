A camisola autografada pelo futebolista será leiloada entre 22 de junho e 6 de julho na plataforma digital eSolidar.

Camisola assinada por Ronaldo vai a leilão para ajudar mais desfavorecidos

Uma camisola da Juventus assinada pelo futebolista português Cristiano Ronaldo vai ser leiloada, a partir desta segunda-feira, para ajudar o "Fundo Emergência abem: covid-19", que se destina a ajudar os que ficaram mais desfavorecidos em Portugal na sequência da pandemia.

A camisola autografada pelo futebolista será leiloada entre hoje e o dia 6 de julho na plataforma digital eSolidar, adianta em comunicado a Associação Dignitude, promotora da iniciativa. Segundo a associação, as receitas vão reverter a favor do "Fundo Emergência abem: COVID-19", que se destina "a dar acesso a medicamentos, produtos e serviços de saúde aos cidadãos que ficaram economicamente mais vulneráveis em consequência da atual pandemia".

"A mais alta [licitação] levará para casa uma camisola assinada pelo melhor jogador de futebol do mundo, ao mesmo tempo que permitirá levar saúde a quem mais precisa", sublinha.

O fundo de emergência conta já com a participação de 40 câmaras municipais, de juntas de freguesias, da Cáritas, de Misericórdias e de instituições particulares de solidariedade social (IPSS), responsáveis por referenciar os cidadãos em situação de carência socioeconómica, apoiando-os no acesso aos medicamentos de que precisam para viver.

A Dignitude salienta que o número de participantes "duplicou em apenas um mês", sendo "expectável que se verifique um crescimento exponencial de beneficiários nas próximas semanas, devido ao agravamento decorrente de situações de desemprego e situações de 'lay-off' em empresas". Os cidadãos também podem fazer donativos para o fundo emergência, através de transferência bancária para o IBAN: PT50.0036.0000.99105930085.59, pelo ‘MB WAY’: 932 440 068, no website ou na página de Facebook do abem.

Esta iniciativa é apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia. Criada a 4 de novembro de 2015, a Associação Dignitude, uma IPSS, tem por missão "o desenvolvimento de programas solidários de grande impacto social, que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses". A Dignitude tem como fundadores António Arnaut, António Ramalho Eanes, Francisco Carvalho Guerra, João Gonçalves da Silveira, João Cordeiro. Maria de Belém Roseira e Odette Santos Ferreira.

O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento tem como objetivo "permitir o acesso, de forma digna, aos medicamentos prescritos a quem não tem capacidade financeira para os adquirir, cobrindo, no receituário, o valor não comparticipado pelo Estado". A nível nacional, o Programa já apoiou 14.812 beneficiários de 8.164 famílias, dos quais 12% são crianças. Já foram adquiridas, ao abrigo do abem 569.788 embalagens de medicamentos, desde o seu início, em maio de 2016.

A avaliação de Impacto social do projeto, segundo a metodologia SROI – Retorno Social do investimento – revela que o Programa gerou nos dois primeiros anos um retorno social de 6,9 milhões de euros, mostrando que cada euro investido teve um impacto social valorizado em 7,8 euros.

