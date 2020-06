Câmara Municipal de Almada pavimentou dunas em praia protegida

A polémica estalou em Almada onde a autarquia decidiu asfaltar o acesso à praia da Fonte da Telha, uma das mais procuradas pelos banhistas durante o verão, sobre dunas que estão numa zona de paisagem protegida.

A polémica estalou em Almada onde a autarquia decidiu asfaltar o acesso à praia da Fonte da Telha, uma das mais procuradas pelos banhistas durante o verão, sobre dunas que estão numa zona de paisagem protegida.

De acordo com um comunicado divulgado pela associação ambiental Zero, “as obras em curso vão, não apenas, impermeabilizar de forma dramática um troço considerável junto à linha de água e à arriba fóssil, mas também permitir aumentar o acesso e a implantação de mais atividades numa zona já sensível e vulnerável às alterações climáticas e à subida do nível do mar”. Na sua página, a Zero refere ainda que este projeto não se encontra previsto em nenhum plano conhecido, “sendo mesmo contrário às diretrizes estabelecidas”.



Se num primeiro momento algumas autoridades como a Junta da União de Freguesias de Charneca, Caparica e Sobreda alegaram que a obra tinha luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na segunda-feira, esta organização veio esclarecer que “não foi emitido qualquer parecer” dos seus serviços sobre a obra em causa, “atendendo a que tal ato não é da sua competência”, mas sim da Câmara de Almada.

Já a autarquia encabeçada por Inês de Medeiros informou esta terça-feira que não colocou alcatrão no acesso à praia da Fonte da Telha mas sim um “betuminoso semipermeável” para ordenar o trânsito e proteger a duna primária. Num comunicado divulgado na sua página da internet, acrescentou ainda que o material “está a ser aplicado apenas na estrada já existente e não na duna”.

