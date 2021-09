Todas as sondagens à boca das urnas dão como certa a reeleição do independente autarca da cidade invicta. O próprio esteve sempre confiante e hoje até dormiu uma sesta antes da maratona da noite eleitoral.

Câmara do Porto

Rui Moreira. A "soneca" e a superstição no caminho para a vitória

Paula SANTOS FERREIRA Todas as sondagens à boca das urnas dão como certa a reeleição do independente autarca da cidade invicta. O próprio esteve sempre confiante e hoje até dormiu uma sesta antes da maratona da noite eleitoral.

Rui Moreira, que se recandidata à autarquia do Porto, de acordo com todas as sondagens já deve estar a alinhavar o seu discurso da vitória nestas autárquicas. Ele que nunca passa para o papel o que quer dizer em noites de eleições, por superstição.

Os resultados finais da contagem de votos na cidade invicta ainda demoram mas, para já, todas as sondagens dão a vitória a Rui Moreira, candidato independente apoiado pela Iniciativa Liberal e pelo CDS e atual autarca, que deverá contar entre os 39% e os 45% dos votos.

Rui Moreira foi dos candidatos que mais revelou sobre o seu dia das eleições autárquicas 2021. E como contou quando chegou à sua sede de campanha na Rua dos Aliados, juntamente com a sua mulher a "confiança" na vitória dominou o dia. Tanto que até teve tempo para uma sesta a meio da tarde. Mas, nada de escrever discursos antes da hora. "Nunca escrevo o discurso antes, dá azar", declarou aos jornalistas.

Projeções apontam para empate em Lisboa e vitória de Rui Moreira no Porto Fernando Medina ou Carlos Moedas: ainda não se sabe quem irá ser eleito presidente da Câmara da capital.

Acordou e foi cumprir o seu direito de voto. "Fui votar a pé, depois fui ao Homem do Leme tomar um café, fui ver o mar". O almoço foi em casa do irmão, em família, "com a minha mulher e os meus irmãos", adiantou.

Regressou depois a casa onde foi "dormir uma soneca", como diz costumar fazer aos domingos. Após o fecho das urnas deslocou-se então à sede da campanha com a sua mulher. Sobre os resultados do voto dos eleitores em si, o candidato do "Aqui Há Porto" declarou: "Estou confiante, se Deus permitir, vou cumprir este mandato até ao fim. Mas nós nunca sabemos o nosso futuro."

A candidatura de Rui Moreira "Aqui há Porto", teve o apoio da Iniciativa Liberal, do CDS/PP, do movimento Nós!Cidadãos e do movimento Mais.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.