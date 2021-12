Taxas de ocupação hoteleira no Grande Porto estão entre os 50 e 60% para o réveillon.

Câmara do Porto estende testagem a janeiro e adia concerto dos GNR

A Câmara Municipal do Porto anunciou, esta quarta-feira, que vai alargar o período de testagem gratuita até ao final de janeiro, com mais 100 mil testes, e que o concerto dos GNR de dia 30 foi adiado para data a anunciar.

O município liderado por Rui Moreira adianta, em comunicado, que decidiu alargar o período de testagem, inicialmente previsto até ao dia 31 de dezembro, até ao final do mês de janeiro

Em declarações à Lusa, a vereadora com o pelouro da Educação, Juventude e Desporto, Catarina Araújo, explica que a decisão foi tomada "com base no número de testes realizados", que estão já "próximo do fim do plafond de testes anunciado".

A Câmara informa que foram realizados nos centros criados pela autarquia 78 mil testes à covid-19 entre 7 de dezembro e o início desta semana. Atualmente, apurou o JN, há pessoas a receber SMS a cancelar ou adiar o agendamento de testes, por não haver plafond.

Na base da decisão esteve também "o número de casos diários que estão a ser noticiados" e a "indicação de que, infelizmente, se vão manter em crescendo."

Concerto estava marcado para o dia 30 no Pavilhão Rosa Mota

Em função da evolução pandémica e do número de novas infeções registadas na terça-feira, "a Câmara Municipal do Porto é forçada a adiar o concerto dos GNR, marcado para o dia 30 de dezembro, às 21.30 horas, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, para data a anunciar oportunamente".

Catarina Araújo destaca que o município "tem sido pioneiro na adoção de medidas de apoio e de promoção à atividade cultural, de apoios aos artistas e da promoção da sua atividade num momento tão difícil".

A autarca avança ainda que já estão a "trabalhar para encontrar uma data que sirva ambas as partes" e que estão "a fazer tudo para que aconteça no mesmo espaço".

O rastreio gratuito para o mês de dezembro correspondeu a um investimento de cerca de um milhão de euros.

Agora, a Câmara vai "replicar a medida exatamente nos mesmos termos, portanto, mais um milhão de euros e 100 mil testes", sendo que não há limite de número de testes por pessoa.

Os testes "não incluem os quatro grátis (seis a partir de 25 de dezembro) que o Governo disponibiliza por mês", e destinam-se a toda a população, seja ou não residente no Porto, tinha já explicado a Câmara.

Estão em funcionamento 18 centros de testagem

A iniciativa da autarquia arrancou no dia 7, com seis locais para despiste gratuito à covid-19, tendo no dia seguinte sido criados mais dois postos.

Atualmente estão em funcionamento 18 centros de testagem assegurados pela Câmara do Porto, seis por cada um dos três laboratórios com que o município estabeleceu contratos (Germano de Sousa, Unilabs e POC Medical Care).

Estes centros foram implementados pelo município este mês para "garantir a segurança da quadra natalícia e contribuir para a manutenção da atividade económica".

Os pontos de testagem estão na zona da Ribeira, na Baixa e no Parque da Cidade, entre outros locais, estando a sua localização e os seus horários disponíveis na página da Internet da autarquia.

Revéillon. Aumento de procura de turistas nos últimos dias

As taxas de ocupação hoteleira no Grande Porto para a Passagem do Ano devem situar-se, em média, entre os 50% e os 60%, anunciou esta quarta-feira o Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).



Em comunicado enviado à agência Lusa, esta entidade refere que nos últimos dias houve uma crescente procura pelos turistas, razão pela qual as reservas registaram um aumento dos 25% a 30% divulgados na segunda-feira para o dobro da ocupação, dois dias depois.

“Os números começaram por ser mais modestos, mas na sequência de nova auscultação a poucos dias da Passagem de Ano, e apesar das medidas restritivas, o turista acabou por decidir assinalar a data de réveillon, para o que muito terá contribuído a perceção de segurança do destino e as boas práticas sanitárias que a oferta turística do Porto e Norte tem vindo a implementar desde a primeira hora”, refere o TPNP.

Já nos territórios de baixa densidade do Porto e Norte – fora dos centros urbanos – as reservas hoteleiras cifram-se entre os 80% e os 90%.

O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, ressalva que “o desempenho está ainda longe do que a região espera e merece”, mas assinala “com agrado uma subida considerável nos principais indicadores comparativamente a 2020”.

Segundo o TPNP, o destino Porto e Norte “tem registado um bom desempenho no corrente ano”, esperando-se “atingir, ou até superar, a meta inicialmente estabelecida de fechar 2021 com pelo menos 50% dos índices atingidos em 2019, que tinha sido o melhor ano de sempre”.

Apesar deste “contexto mais positivo”, o Turismo do Porto e Norte de Portugal diz que “importa ressalvar a necessidade de manter o apoio direto às empresas, considerando o acumulado de prejuízos que o setor do turismo tem registado nos últimos dois anos”.

“No acumulado entre janeiro e outubro de 2021 já conseguimos atingir a marca dos 53,8% no número de hóspedes e 46,6% no número de dormidas registado em 2019. Há números que nos conferem grande ânimo na recuperação do turismo, como o facto de sermos o destino nacional que lidera o ranking de hóspedes em 2021”, afirma o presidente do Turismo do Porto e Norte, citado no comunicado.

No Douro, Minho e Trás-os-Montes as taxas de ocupação para o réveillon “são ainda mais animadoras, particularmente nas unidades de enoturismo e turismo em espaço rural, que deverão atingir valores médios entre os 80 e 90 por cento”, segundo o TPNP.

“É natural que as pessoas procurem refúgios e locais mais isolados que encontram, naturalmente, nos territórios de baixa densidade. Contudo, temos vindo a verificar uma expressiva recuperação da confiança dos turistas na oferta hoteleira das principais cidades do Porto e Norte, que possui excelentes protocolos sanitários”, acrescenta Luís Pedro Martins.

