Calor

Portugal. Metade do país sob aviso laranja devido ao calor

Évora deverá chegar aos 44ºC este sábado e em mais três capitais de distrito são esperadas temperaturas acima dos 40ºC. Tempo quente vai continuar no domingo apesar da previsão de ligeira descida da temperatura máxima.

Cerca de metade do território de Portugal continental está sob aviso laranja este sábado, devido ao calor.

A quase totalidade dos distritos do interior e o Alentejo estão sob o segundo aviso mais grave da escala, por causa da "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima", refere o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em muitas capitais de distrito os termómetros vão ultrapassar os 40ºC, este fim de semana.

No Alentejo, prevê-se que Évora chegue esta tarde aos 44ºC, Beja aos 43ºC e Portalegre aos 40ºC. No zona interior do Centro, Castelo Branco deve atingir os 41ºC. Estes distritos estão sob aviso laranja.

Apesar de no interior Norte as temperaturas não chegarem aos 40ºC, o IPMA colocou também os distritos de Bragança e da Guarda sob o mesmo nível de vigilância.

Braga, Vila Real, Viseu, Santarém, Lisboa, Setúbal e Faro estão sob aviso amarelo, enquanto os restantes distritos estão a verde.

O arquipélago da Madeira, que se encontra sob aviso amarelo este sábado, passa a laranja a partir de domingo, devido ao tempo quente.



Este sábado, mais de 80 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve apresentam também risco máximo de incêndio.



