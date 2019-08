Se ainda está de férias no país natal saiba que os primeiros dias de setembro vão ser de muito calor.

Calor: Portugal com temperaturas de 40 graus

Se ainda estiver em Portugal na primeira semana de setembro prepare-se para a canícula.

Alguns locais do país podem atingir temperaturas de 40 graus celsius, em especial o interior do Alentejo, vale do Tejo e Beira Baixa.

As previsões foram divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que perspetiva um início de setembro, com dias muito quentes em Portugal.

Segundo este instituto, "os valores da temperatura máxima deverão variar entre 30 e 35 graus celsius na generalidade do território, podendo atingir valores entre 35 e 40 graus celsius em alguns locais do interior do Alentejo, vale do Tejo e Beira Baixa".



Anticiclone dos Açores

Também o litoral oeste vai sentir esta subida de temperatura com mais intensidade, avisa o IPMA.



As altas temperaturas devem-se a um anticiclone “que se encontra localizado a noroeste dos Açores, em deslocamento para leste, prevendo-se que se instale uma corrente de leste no continente a partir de segunda-feira", refere o IPMA.

O IPMA acrescenta que "no final da primeira semana de setembro há tendência para uma pequena descida de temperatura".

Por isso, se ainda está em Portugal, ou é nesta semana que se despede do seu país natal, aproveite bem o calor. Mas protegendo-se sempre dos riscos das altas temperaturas, procurando sombras nas horas de maior calor e bebendo muita água.